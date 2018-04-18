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    Бывший вратарь «Интера» и «Бенфики» Сезар завершит карьеру

    Известный бразильский голкипер Жулио Сезар объявил о завершении игровой карьеры. Сейчас вратарь принадлежит «Фламенго», куда вернулся в январе этого года.

    «20 лет карьеры были великолепными. Это лучше мечты. Не мог даже представить, что проведу такую карьеру. Субботний матч будет данью тем «Фламенго» и его болельщикам». Они позволили мне достичь всего.

    Я наслаждался этими тремя месяцами больше, чем предполагал. Я вернулся в молодость и снова чувствовал себя на 17. Несколько недель назад Винисиус рассказал вещь, которая меня тронула. Он сказал, что попросил остаться во «Фламенго» до конца сезона из-за меня, чтобы перенять у меня опыт», – сказал Сезар.

    В Европе Сезар известен по выступлениям за «Интер» и «Бенфику».

    Источник: Skysports

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    18.04.2018 19:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 апреля 2018, 09:32

      в Интере был супер! успехов в дальнейшем!

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    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 18 апреля 2018, 20:18

      Классный кипер

      3
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