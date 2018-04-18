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  • Бывший вратарь «Интера» и «Бенфики» Сезар завершит карьеру

Бывший вратарь «Интера» и «Бенфики» Сезар завершит карьеру

18 апреля 2018, 19:15
2

Известный бразильский голкипер Жулио Сезар объявил о завершении игровой карьеры. Сейчас вратарь принадлежит «Фламенго», куда вернулся в январе этого года.

«20 лет карьеры были великолепными. Это лучше мечты. Не мог даже представить, что проведу такую карьеру. Субботний матч будет данью тем «Фламенго» и его болельщикам». Они позволили мне достичь всего.

Я наслаждался этими тремя месяцами больше, чем предполагал. Я вернулся в молодость и снова чувствовал себя на 17. Несколько недель назад Винисиус рассказал вещь, которая меня тронула. Он сказал, что попросил остаться во «Фламенго» до конца сезона из-за меня, чтобы перенять у меня опыт», – сказал Сезар.

В Европе Сезар известен по выступлениям за «Интер» и «Бенфику».

Источник: Skysports
Бразилия. Серия А Италия. Серия А Интер Бенфика Фламенго Сезар Жулио
Комментарии (2)
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Shogun
1524071920
Классный кипер
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OfaZavr
1524119573
в Интере был супер! успехов в дальнейшем!
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