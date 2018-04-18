Бывший вратарь «Интера» и «Бенфики» Сезар завершит карьеру

Известный бразильский голкипер Жулио Сезар объявил о завершении игровой карьеры. Сейчас вратарь принадлежит «Фламенго», куда вернулся в январе этого года.

«20 лет карьеры были великолепными. Это лучше мечты. Не мог даже представить, что проведу такую карьеру. Субботний матч будет данью тем «Фламенго» и его болельщикам». Они позволили мне достичь всего.

Я наслаждался этими тремя месяцами больше, чем предполагал. Я вернулся в молодость и снова чувствовал себя на 17. Несколько недель назад Винисиус рассказал вещь, которая меня тронула. Он сказал, что попросил остаться во «Фламенго» до конца сезона из-за меня, чтобы перенять у меня опыт», – сказал Сезар.

В Европе Сезар известен по выступлениям за «Интер» и «Бенфику».