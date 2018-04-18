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    Галлиани назвал кретином арбитра матча «Реал» – «Ювентус»

    Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани нелицеприятно высказался в адрес арбитра Майкла Оливера, работавшего на ответном четвертьфинальном матче между «Реалом» и «Ювентусом».

    Напомним, английский рефери назначил пенальти в ворота «старой синьоры» в компенсированное время поединка при счете 3:0 в пользу туринцев (прим. – первая игра завершилась с таким же счетом в пользу мадридцев). Также судья удалил голкипера «бьянконери» Джанлуиджи Буффона за слишком бурные споры.

    «Ювентус» заслуживал победы над «Реалом». Этот пенальти был спорным. Плюс смешно было удалять Буффона. Это показало, что Оливер не понимает футбольной психологии.

    И в заключение: судья был кретином», – сказал Галлиани.

    Источник: Football Italia

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    18.04.2018 15:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 23 апреля 2018, 12:05

      Вот все эти высказывания про плохое судейство сводятся лишь к тому, что Буффон заканчивает карьеру, так и не выиграв ЛЧ и плюс был удален в последнем матче. Давайте посмотрим с другой стороны, если бы на месте Буффона был какой-нибудь условный Лодыгин. Вот вообще бы никто слова не сказал бы. Пенальти сто процентный, удаление вратаря конечно не очевидное, но нужно сдерживать эмоции. Вспомните удаление Верратти .

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 18 апреля 2018, 23:10

      Это еще Галлиани мягко выразился...

      2
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 18 апреля 2018, 22:36

      Судья испортил такой матч.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 апреля 2018, 18:11

      полностью согласен, все адекватно и справедливо сказал.

      3
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 18 апреля 2018, 17:07

      Надо новый термин вводить.
      Всё шло хорошо, но потом случился "Оливер".

      5
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      Рейтинг: +1055

      3ton 18 апреля 2018, 16:42

      +++++

      1
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 18 апреля 2018, 15:58

      Адекват)))

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