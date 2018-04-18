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Галлиани назвал кретином арбитра матча «Реал» – «Ювентус»

18 апреля 2018, 15:24
7

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани нелицеприятно высказался в адрес арбитра Майкла Оливера, работавшего на ответном четвертьфинальном матче между «Реалом» и «Ювентусом».

Напомним, английский рефери назначил пенальти в ворота «старой синьоры» в компенсированное время поединка при счете 3:0 в пользу туринцев (прим. – первая игра завершилась с таким же счетом в пользу мадридцев). Также судья удалил голкипера «бьянконери» Джанлуиджи Буффона за слишком бурные споры.

«Ювентус» заслуживал победы над «Реалом». Этот пенальти был спорным. Плюс смешно было удалять Буффона. Это показало, что Оливер не понимает футбольной психологии.

И в заключение: судья был кретином», – сказал Галлиани.

Источник: Football Italia
Лига чемпионов Реал Ювентус Галлиани Адриано Оливер Майкл
Комментарии (7)
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Docentusa
1524056339
Адекват)))
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3ton
1524058944
+++++
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DeutschlandUberAlles
1524060468
Надо новый термин вводить. Всё шло хорошо, но потом случился "Оливер".
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OfaZavr
1524064265
полностью согласен, все адекватно и справедливо сказал.
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zigbert
1524080216
Судья испортил такой матч.
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mutabor0992
1524082236
Это еще Галлиани мягко выразился...
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ТИНКИ-ВИНКИ
1524474353
Вот все эти высказывания про плохое судейство сводятся лишь к тому, что Буффон заканчивает карьеру, так и не выиграв ЛЧ и плюс был удален в последнем матче. Давайте посмотрим с другой стороны, если бы на месте Буффона был какой-нибудь условный Лодыгин. Вот вообще бы никто слова не сказал бы. Пенальти сто процентный, удаление вратаря конечно не очевидное, но нужно сдерживать эмоции. Вспомните удаление Верратти .
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