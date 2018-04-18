Галлиани назвал кретином арбитра матча «Реал» – «Ювентус»

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани нелицеприятно высказался в адрес арбитра Майкла Оливера, работавшего на ответном четвертьфинальном матче между «Реалом» и «Ювентусом».

Напомним, английский рефери назначил пенальти в ворота «старой синьоры» в компенсированное время поединка при счете 3:0 в пользу туринцев (прим. – первая игра завершилась с таким же счетом в пользу мадридцев). Также судья удалил голкипера «бьянконери» Джанлуиджи Буффона за слишком бурные споры.

«Ювентус» заслуживал победы над «Реалом». Этот пенальти был спорным. Плюс смешно было удалять Буффона. Это показало, что Оливер не понимает футбольной психологии.

И в заключение: судья был кретином», – сказал Галлиани.