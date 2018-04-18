Галлиани назвал кретином арбитра матча «Реал» – «Ювентус»

Вот все эти высказывания про плохое судейство сводятся лишь к тому, что Буффон заканчивает карьеру, так и не выиграв ЛЧ и плюс был удален в последнем матче. Давайте посмотрим с другой стороны, если бы на месте Буффона был какой-нибудь условный Лодыгин. Вот вообще бы никто слова не сказал бы. Пенальти сто процентный, удаление вратаря конечно не очевидное, но нужно сдерживать эмоции. Вспомните удаление Верратти .
Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани нелицеприятно высказался в адрес арбитра Майкла Оливера, работавшего на ответном четвертьфинальном матче между «Реалом» и «Ювентусом».
Напомним, английский рефери назначил пенальти в ворота «старой синьоры» в компенсированное время поединка при счете 3:0 в пользу туринцев (прим. – первая игра завершилась с таким же счетом в пользу мадридцев). Также судья удалил голкипера «бьянконери» Джанлуиджи Буффона за слишком бурные споры.
«Ювентус» заслуживал победы над «Реалом». Этот пенальти был спорным. Плюс смешно было удалять Буффона. Это показало, что Оливер не понимает футбольной психологии.
И в заключение: судья был кретином», – сказал Галлиани.