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  • Селюк: «Что символизирует медведь на новом логотипе РФПЛ? Неуклюжесть сборной России? Взяли бы уже тогда колобка»

Селюк: «Что символизирует медведь на новом логотипе РФПЛ? Неуклюжесть сборной России? Взяли бы уже тогда колобка»

18 апреля 2018, 14:15
20

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал новый логотип РФПЛ, на котором изображен медведь.

«Процитирую Жванецкого: «Мысли пришли в голову, но никак не могут найти мозги». Видимо, агентство, создававшее этот логотип, очень далеко от футбола. Что они хотели выразить, изобразив медведя? Неуклюжесть российской сборной или косолапость работников РФПЛ? А может, их зимнюю спячку? В то время, когда надо работать, они все время в берлоге. Или на Мальдивах, но тоже спят.

Заняться больше нечем – только придумывать логотип. Взяли бы тогда колобка! Отобразили бы, что футболисты и работники РФПЛ, кроме книжки «Колобок», вряд ли что-то в своей жизни читали.

Если серьезно, то все это несусветная глупость. Например, на логотипе Бундеслиги футболист бьет мяч – солидно и правильно. А какое отношение к футболу имеет медведь? Что мне нравится, этот логотип на ура воспринял только Геркус, который косолапит не меньше, чем работники РФПЛ.

Надо уходить от образа медведя, быть мудрыми. Медведи в футбол не играют. Выигрывают резкие и мудрые футболисты, которые быстро принимают правильные решения. Медведь не соответствует ни одному из этих показателей. Есть такая фраза: как корабль назовешь, так он и поплывет. Если вы отображаете на логотипе неуклюжесть и агрессивность, таким турнир и будет. Это же не борьба и не бои без правил, где данный логотип мог быть уместен. Они бы еще налепили на логотип бутылку водки и шапку-ушанку с кокардой. Мы говорим о том, что нужно избавляться от этих клише, но тут же на весь мир даем повод опять говорить об этом. Хотя не медведь, а именно эти атрибуты отражают лицо российского болельщика.

Лучше бы РФПЛ и ФНЛ более красочно и наглядно провели матчи на новых стадионах, привлекли СМИ. Поэтому на стадионы никто и не ходит, что никакой работы в этом направлении не ведется. В то время, когда надо работать и привлекать спонсоров, а также людей на стадионы, они думают про логотипы», – сказал Селюк.

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Селюк Дмитрий
Комментарии (20)
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порт
1524050429
Медведь сосёт лапу, наши игроки на ЧМ тоже что нибудь пососут.
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Stavropolets
1524051294
А еще медведь много ест, наши работники РФПЛ зажрались
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ilichkadr
1524051854
Пожалуй соглашусь с Селюком, дурошлёпству предела нет........
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yorgenbarenz
1524051930
В их работе главное что-то придумать и попилить на этом народных денег. Поэтому логотип состряпал на скорую руку какой-то знакомый или родственник чинуши с РФС.
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Боцман59rus
1524052953
агенты конечно алчные и двуличные манагеры, огромная черная дыра, на футбольной карте мира, но в чем-чем, а в тупости и отсутствии головы на плечах, их точно не обвинишь, сказал, лучше не придумаешь... все по полочкам
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Федя Кабак
1524053858
Медведь правда отстойный
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трениришко
1524054397
медведи даже на велосипедах катаются, долбаё б. а колобок это ты
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bset
1524055470
Про косолапых игроков и зимнюю спячку забавно сказал))
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multiscan
1524059587
Впервые согласен с Селюком.
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OfaZavr
1524063850
вот здесь полностью соглашусь с ним.
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