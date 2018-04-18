Селюк: «Что символизирует медведь на новом логотипе РФПЛ? Неуклюжесть сборной России? Взяли бы уже тогда колобка»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал новый логотип РФПЛ, на котором изображен медведь.

«Процитирую Жванецкого: «Мысли пришли в голову, но никак не могут найти мозги». Видимо, агентство, создававшее этот логотип, очень далеко от футбола. Что они хотели выразить, изобразив медведя? Неуклюжесть российской сборной или косолапость работников РФПЛ? А может, их зимнюю спячку? В то время, когда надо работать, они все время в берлоге. Или на Мальдивах, но тоже спят.

Заняться больше нечем – только придумывать логотип. Взяли бы тогда колобка! Отобразили бы, что футболисты и работники РФПЛ, кроме книжки «Колобок», вряд ли что-то в своей жизни читали.

Если серьезно, то все это несусветная глупость. Например, на логотипе Бундеслиги футболист бьет мяч – солидно и правильно. А какое отношение к футболу имеет медведь? Что мне нравится, этот логотип на ура воспринял только Геркус, который косолапит не меньше, чем работники РФПЛ.

Надо уходить от образа медведя, быть мудрыми. Медведи в футбол не играют. Выигрывают резкие и мудрые футболисты, которые быстро принимают правильные решения. Медведь не соответствует ни одному из этих показателей. Есть такая фраза: как корабль назовешь, так он и поплывет. Если вы отображаете на логотипе неуклюжесть и агрессивность, таким турнир и будет. Это же не борьба и не бои без правил, где данный логотип мог быть уместен. Они бы еще налепили на логотип бутылку водки и шапку-ушанку с кокардой. Мы говорим о том, что нужно избавляться от этих клише, но тут же на весь мир даем повод опять говорить об этом. Хотя не медведь, а именно эти атрибуты отражают лицо российского болельщика.

Лучше бы РФПЛ и ФНЛ более красочно и наглядно провели матчи на новых стадионах, привлекли СМИ. Поэтому на стадионы никто и не ходит, что никакой работы в этом направлении не ведется. В то время, когда надо работать и привлекать спонсоров, а также людей на стадионы, они думают про логотипы», – сказал Селюк.