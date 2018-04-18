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    Селюк: «Что символизирует медведь на новом логотипе РФПЛ? Неуклюжесть сборной России? Взяли бы уже тогда колобка»

    Известный футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал новый логотип РФПЛ, на котором изображен медведь.

    «Процитирую Жванецкого: «Мысли пришли в голову, но никак не могут найти мозги». Видимо, агентство, создававшее этот логотип, очень далеко от футбола. Что они хотели выразить, изобразив медведя? Неуклюжесть российской сборной или косолапость работников РФПЛ? А может, их зимнюю спячку? В то время, когда надо работать, они все время в берлоге. Или на Мальдивах, но тоже спят.

    Заняться больше нечем – только придумывать логотип. Взяли бы тогда колобка! Отобразили бы, что футболисты и работники РФПЛ, кроме книжки «Колобок», вряд ли что-то в своей жизни читали.

    Если серьезно, то все это несусветная глупость. Например, на логотипе Бундеслиги футболист бьет мяч – солидно и правильно. А какое отношение к футболу имеет медведь? Что мне нравится, этот логотип на ура воспринял только Геркус, который косолапит не меньше, чем работники РФПЛ.

    Надо уходить от образа медведя, быть мудрыми. Медведи в футбол не играют. Выигрывают резкие и мудрые футболисты, которые быстро принимают правильные решения. Медведь не соответствует ни одному из этих показателей. Есть такая фраза: как корабль назовешь, так он и поплывет. Если вы отображаете на логотипе неуклюжесть и агрессивность, таким турнир и будет. Это же не борьба и не бои без правил, где данный логотип мог быть уместен. Они бы еще налепили на логотип бутылку водки и шапку-ушанку с кокардой. Мы говорим о том, что нужно избавляться от этих клише, но тут же на весь мир даем повод опять говорить об этом. Хотя не медведь, а именно эти атрибуты отражают лицо российского болельщика.

    Лучше бы РФПЛ и ФНЛ более красочно и наглядно провели матчи на новых стадионах, привлекли СМИ. Поэтому на стадионы никто и не ходит, что никакой работы в этом направлении не ведется. В то время, когда надо работать и привлекать спонсоров, а также людей на стадионы, они думают про логотипы», – сказал Селюк.

    Источник: «ВКонтакте»

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    18.04.2018 14:15
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +100710

      zigbert 18 апреля 2018, 22:25

      Разве в медведе дело.Пьяный маляр нарисует лучше.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 18 апреля 2018, 18:15

      Селюк козлина! Шавка, сам себя пиарщик!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 апреля 2018, 18:04

      вот здесь полностью соглашусь с ним.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 18 апреля 2018, 17:48

      Колобка уже взяли, он сборную России тренирует.

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 18 апреля 2018, 16:53

      Впервые согласен с Селюком.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 18 апреля 2018, 16:08

      Про "Колобка" - лучше!!! И ещё под логотипом...:
      -Мен бабушка жок
      Мен дедушка жок
      Мен келимжаттыр колобок!

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 18 апреля 2018, 15:44

      Про косолапых игроков и зимнюю спячку забавно сказал))

      6
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      Рейтинг: +527

      трениришко 18 апреля 2018, 15:26

      медведи даже на велосипедах катаются, долбаё б. а колобок это ты

      -3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 апреля 2018, 15:20

      а что геркус сильно косолапит раз селюк про него такой лестный эпитет сказал

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 18 апреля 2018, 15:17

      Медведь правда отстойный

      3
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