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  • Президент «Урала»: «Нужно было назначать Егорова по окончании сезона. Сейчас он может сказать: «Какой с меня спрос?»

Президент «Урала»: «Нужно было назначать Егорова по окончании сезона. Сейчас он может сказать: «Какой с меня спрос?»

18 апреля 2018, 12:13
4

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что, возможно, РФС поступил не совсем верно, назначив Александра Егорова исполняющим обязанности главы департамента судейства и инспектирования именно сейчас. По его мнению, стоило дать доработать Андрею Будогосскому до конца сезона.

«Идет конец чемпионата, поэтому, может быть, руководители хотят добиться того, чтобы все прошло в честной спортивной борьбе, чтобы судьи меньше ошибались. Только этим могу объяснить такое решение. Решили провести встряску, как это происходит в футбольной команде.

Если говорить о моем личном мнении, то, конечно, нужно было дождаться конца сезона. Чтобы к новому чемпионату судей готовил уже новый руководитель, которому и будут задавать вопросы. А сейчас Александр Егоров может сказать: «Какой с меня спрос? Я не готовил судей к сезону. Да я участвовал в процессе, но не был руководителем». Получается с него нельзя будет спрашивать. Так и с тренером – приглашаешь его под конец сезона, а потом он может сказать: «А я тут причем? Я команду не готовил».

Будем надеяться, что судьи сами все поймут и будут более ответственно готовиться к матчам, потому что сейчас решаются судьбы медалей и команд, которые покинут Премьер-лигу. Может быть, эта встряска даст результат. Но я, повторюсь, дождался бы конца сезона.

Было ли при Будогосском больше судейских скандалов? Не нужно так ставить вопрос. С таким же фоном уходил и Валентин Валентинович Иванов. Они все пытаются, работают, но должность у них расстрельная. Просто расстрельная!

Я хорошо знаю Сашу Егорова, и я ему не завидую. Судьи все работают по методикам, я лично видел, сколько они тренируются, а выходят на поле, и все улетучивается. Сам же Егоров не будет свистеть за судей. Если нападающий не забивает с метра, а вратарь пропускает от центра поля, к нему все равно не так относятся, как к судьям. Любая ошибка рефери, тем более результативная, обсуждается всей страной. Поэтому арбитров понять можно, им психологически тяжело. Поэтому не нужно говорить, что при Будогосском ошибок стало больше. И при Валентине Иванове были такие же ошибки, и при Николае Левникове, и при остальных. Так что ошибки были и будут всегда, потому что это живые люди, а не роботы. Нам, руководителям, тренерам, журналистам, конечно, легко давать оценку – вы эпизод видите несколько раз, а судьи должны принимать моментальное решение. Не стоит критиковать судей, если они ошибаются в обе стороны. Надо искоренять одно – предвзятость», – сказал Иванов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Будогосский Андрей Иванов Григорий Егоров Александр
Комментарии (4)
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OfaZavr
1524044130
все по делу разложил.
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prezent2017
1524053488
Чем Егоров лучше? Это же он говорил, что судить нужно не по правилам, а по понятиям. Так он и будет, хоть в начале сезона его назначь, хоть в конце.
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vladimir-7
1524054772
Будогосского нужно было убирать давно и быстрее вводить повторы для правильного принятия решения судьями. Будогосский был ярым противником этих повторов, вот пусть и Егоров быстрее введет их в действие.
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zigbert
1524078353
Иванов пожалуй прав.
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