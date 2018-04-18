Павлюченко: «С днем рождения, «Спартак»!»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поздравил «Спартак» с днем рождения. Напомним, что клуб был основан 18 апреля 1922 года.

«С днем рождения, «Спартак»! Желаю тебе всегда только побеждать! Хоть мне довелось играть и за другие команды, но со Спартаком моя любовь, мое сердце и самые лучшие воспоминания!» – написал Павлюченко в твиттере.

Павлюченко выступал в составе красно-белых с 2003 по 2008 год. За этот период времени он провел 189 матчей в форме «Спартака», в которых забил 89 мячей.