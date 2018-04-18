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    Павлюченко: «С днем рождения, «Спартак»!»

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поздравил «Спартак» с днем рождения. Напомним, что клуб был основан 18 апреля 1922 года.

    «С днем рождения, «Спартак»! Желаю тебе всегда только побеждать! Хоть мне довелось играть и за другие команды, но со Спартаком моя любовь, мое сердце и самые лучшие воспоминания!» – написал Павлюченко в твиттере.

    Павлюченко выступал в составе красно-белых с 2003 по 2008 год. За этот период времени он провел 189 матчей в форме «Спартака», в которых забил 89 мячей.

    Источник: Twitter

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    18.04.2018 08:54
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2726

      a_who 18 апреля 2018, 18:18

      С ДР Спартак ! Удачи в Кубке !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 апреля 2018, 12:19

      молодец, истинный спартач! Всех КБ поздравляю с днем рождения нашего Великого клуба!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett 18 апреля 2018, 10:34

      С днем рождения Спартак! Всем КБ, побед на всех фронтах!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 18 апреля 2018, 10:30

      С Днём Рождения Спартачи! Особые поздравления Симоняну!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100710

      zigbert 18 апреля 2018, 09:42

      С Днем Рождения Спартак!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 18 апреля 2018, 09:36

      В таком случае у Тосно сегодня двойная мотивация победить.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 18 апреля 2018, 09:31

      С Днюхой Славяне!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 18 апреля 2018, 09:11

      С Днем рождения.Красно-Белые

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      movie 18 апреля 2018, 09:05

      +++

      1
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