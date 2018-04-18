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    Кубок России. «Спартак» сыграет с «Тосно» в 1/2 финала

    В среду, 18 апреля, состоятся полуфинальные матчи Кубка России, в одном из которых «Спартак» будет принимать на своем поле «Тосно». Игра обещает быть интересно, учитывая недавнее поражение москвичей в последнем туре РФПЛ. Не стоит также забывать, что тренирует «Тосно» бывший защитник красно-белых Дмитрий Парфенов.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Тосно». Начало в 18:30 по московскому времени, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2018 08:05
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 апреля 2018, 12:13

      главное полная концентрация и отдача, нельзя повторять ошибки. Вперед Спартак!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 18 апреля 2018, 11:59

      Тосно для Спартака - неудобный противник, не раз красно-белые спотыкались.
      К тому же из Ленобласти. Маленький такой Газмяс.
      Но Спартак в день рождения не имеет права на ошибку.
      Удачи!

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 апреля 2018, 11:15

      Ждём сегодня красивой игры и главное ПОБЕДЫ!!!!!!!!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 18 апреля 2018, 10:20

      Настрой должен быть запредельным, с Тосно игры у нас проходят натужно! Удачи!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 18 апреля 2018, 10:08

      Удачи

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 18 апреля 2018, 09:59

      Хочется чтобы По забил и была интрига, а не игра в одни ворота)поднимаю рюмаху "За красивый футбол"!)

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 18 апреля 2018, 09:45

      а я бы глянул матч Тосно - Авангард

      2
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > Karpathian 18 апреля 2018, 22:06

      как в воду глядел))))

      0
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      Рейтинг: +5422

      _Marqella_ 18 апреля 2018, 09:42

      Выиграть у Тосно не самая сложная задача, кубок выиграет Спартак...

      3
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      Рейтинг: +100710

      zigbert 18 апреля 2018, 09:39

      Покажите на что вы способны. Удачи Спартаку.

      5
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 18 апреля 2018, 08:25

      или грудь в крестах,или голова в кустах ))

      2
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