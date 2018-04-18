Кубок России. «Спартак» сыграет с «Тосно» в 1/2 финала

В среду, 18 апреля, состоятся полуфинальные матчи Кубка России, в одном из которых «Спартак» будет принимать на своем поле «Тосно». Игра обещает быть интересно, учитывая недавнее поражение москвичей в последнем туре РФПЛ. Не стоит также забывать, что тренирует «Тосно» бывший защитник красно-белых Дмитрий Парфенов.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Тосно». Начало в 18:30 по московскому времени, не пропустите!

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