Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смолов поаплодировал решению КДК РФС не отменять его желтую карточку

Смолов поаплодировал решению КДК РФС не отменять его желтую карточку

17 апреля 2018, 18:25
23

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов с сарказмом отреагировал на решение КДК РФС не отменять его желтую карточку, полученную в поединке 26 тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (3:0).

На своей странице в инстаграме футболист написал: «КДК признал, что в моменте со Смоловым был пенальти, но желтую карточку не отменил». «Узнаю», – отметил форвард, сопроводив все это эмодзи в виде аплодисментов.

Напомним, арбитр Артем Чистяков наказал Смолова предупреждением за симуляцию в штрафной площади «Арсенала». Позже он признал, что ошибся. Это также подтвердил глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский, заявив, что в том эпизоде следовало назначать пенальти.

Эта желтая карточка стала для Смолова четвертой, в результате чего он не сможет принять участие в поединке 27 тура с ЦСКА.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Краснодар Арсенал Смолов Федор
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1523979072
Эта жёлтая карточка конкретно тянет на уголовное дело.
Ответить
Евгений Агеев
1523979138
Цирк уехал, клоуны остались!
Ответить
bset
1523981100
Красавцы, что сказать. В России как обычно - все через одно место. Вроде законы есть, а как посмотришь поближе - сплошные дыры (Амкар передает привет сначала из Хабаровска, а потом из Москвы).
Ответить
Ахимас Вельде
1523981818
По закону ответочки Краснодар должен размазать коняжных.
Ответить
OfaZavr
1523981819
да оно и сразу было понятно что так и будет, минимальный процент был вообще на положительный исход, но хотя бы старого сняли и то хорошо.
Ответить
retiremen
1523982281
Судья выносит смертный приговор. Потом в результате дополнительного расследования выясняется, что приговоренный к смертной казни преступление не совершал и он не виновен. Однако приговор все равно приводят в исполнение ибо закон есть закон и его надо уважать и исполнять....
Ответить
MaxRnD
1523984244
Сезон 2016/2017 В первых 10 турах Ростов получает 6 КК и два пенальти, которые принесли победы соперникам. В итоге, мутковским судейским произволом клуб посадили на задницу уже в начале чемпионата, в первых десяти играх (ну чтоб больше не высовывался), так что одна левая жёлтая карточка у Фёдора это просто невинная судейская шалость
Ответить
Жёлто-синий
1523984799
Это очевидно что у цска связи с судейством.все ихние чемпионства натянуты судьями
Ответить
RedWhiteFans2
1523985423
Ну и дебилы.
Ответить
Мары
1523986811
То есть человек был несправедливо наказан, а КДК РФС это решение, утвердило, признав что его как бы не было, но наказывать надо. По моему весь состав КДК надо загнать за Можай и запретить въезд в приличные места пожизненно.
Ответить
Главные новости
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
1
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
3
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
12:13
5
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
6
Фото«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018
11:42
2
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
5
Российский экс-игрок ЦСКА возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии
11:12
2
Все новости
Все новости
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
5
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
6
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
12
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
7
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
12
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
12
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+