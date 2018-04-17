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    Смолов поаплодировал решению КДК РФС не отменять его желтую карточку

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов с сарказмом отреагировал на решение КДК РФС не отменять его желтую карточку, полученную в поединке 26 тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (3:0).

    На своей странице в инстаграме футболист написал: «КДК признал, что в моменте со Смоловым был пенальти, но желтую карточку не отменил». «Узнаю», – отметил форвард, сопроводив все это эмодзи в виде аплодисментов.

    Напомним, арбитр Артем Чистяков наказал Смолова предупреждением за симуляцию в штрафной площади «Арсенала». Позже он признал, что ошибся. Это также подтвердил глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский, заявив, что в том эпизоде следовало назначать пенальти.

    Эта желтая карточка стала для Смолова четвертой, в результате чего он не сможет принять участие в поединке 27 тура с ЦСКА.

    Источник: Instagram

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    17.04.2018 18:25
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +840

      vovan55 17 апреля 2018, 23:58

      ну и кто они после этого... блин... как аглицкое правительство...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 17 апреля 2018, 22:36

      Стыд..такое возможно только в России

      1
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    • ...
      Рейтинг: +67314

      portero 17 апреля 2018, 21:50

      кдк помойка продажная... зачем эти московские твари нужны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 17 апреля 2018, 21:20

      Иногда даже смертный приговор отменяют, а здесь какую-то карточку не могут отменить...

      2
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 17 апреля 2018, 20:57

      Таких случаев, влияющих на конечное расположение команд, в каждом сезоне с полдесятка, и этот пуп земли недоволен, что арбитра все-таки отстранили, поаплодируй на чемпионате мира, когда вас изнасилуют при самом непредвзятом судействе.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2018, 20:40

      То есть человек был несправедливо наказан, а КДК РФС это решение, утвердило, признав что его как бы не было, но наказывать надо.
      По моему весь состав КДК надо загнать за Можай и запретить въезд в приличные места пожизненно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 17 апреля 2018, 20:32

      Это Раша, и все таки она наша

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 17 апреля 2018, 20:17

      Ну и дебилы.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 17 апреля 2018, 20:06

      Это очевидно что у цска связи с судейством.все ихние чемпионства натянуты судьями

      5
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 17 апреля 2018, 20:00

      Ну если карточку Смолову не отменили, арбитра матча то хоть дисквалифицировали? Или судейский корпус у нас опять неприкосновенный?

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