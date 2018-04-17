Смолов поаплодировал решению КДК РФС не отменять его желтую карточку

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов с сарказмом отреагировал на решение КДК РФС не отменять его желтую карточку, полученную в поединке 26 тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (3:0).

На своей странице в инстаграме футболист написал: «КДК признал, что в моменте со Смоловым был пенальти, но желтую карточку не отменил». «Узнаю», – отметил форвард, сопроводив все это эмодзи в виде аплодисментов.

Напомним, арбитр Артем Чистяков наказал Смолова предупреждением за симуляцию в штрафной площади «Арсенала». Позже он признал, что ошибся. Это также подтвердил глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский, заявив, что в том эпизоде следовало назначать пенальти.

Эта желтая карточка стала для Смолова четвертой, в результате чего он не сможет принять участие в поединке 27 тура с ЦСКА.