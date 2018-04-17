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    «Краснодар» возобновил интерес к полузащитнику «Олимпиакоса» Оджиджа-Офое

    Полузащитник «Олимпиакоса» Вадис Оджиджа-Офое может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает Sportwitness.co.uk.

    Главным претендентом на 29-летнего игрока является «Лидс», который планирует арендовать игрока. В «Олимпиакосе» же рассчитывают на продажу футболиста за сумму около 2 миллионов евро. Именно во столько обошелся Оджиджа-Офое в 2017 году греческому клубу при переходе из «Легии».

    Во время выступления бельгийского футболиста в чемпионате Польши заинтересованность в его услугах также проявлял «Краснодар». Российский клуб готов составить конкуренцию «Лидсу» и будущим летом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2018 11:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 17 апреля 2018, 11:55

      Не брать! Гена Орлов, фамилию не выговорит..

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