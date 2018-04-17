«Краснодар» возобновил интерес к полузащитнику «Олимпиакоса» Оджиджа-Офое

Полузащитник «Олимпиакоса» Вадис Оджиджа-Офое может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает Sportwitness.co.uk.

Главным претендентом на 29-летнего игрока является «Лидс», который планирует арендовать игрока. В «Олимпиакосе» же рассчитывают на продажу футболиста за сумму около 2 миллионов евро. Именно во столько обошелся Оджиджа-Офое в 2017 году греческому клубу при переходе из «Легии».

Во время выступления бельгийского футболиста в чемпионате Польши заинтересованность в его услугах также проявлял «Краснодар». Российский клуб готов составить конкуренцию «Лидсу» и будущим летом.