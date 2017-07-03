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    «Краснодар» проявляет интерес к хавбеку «Легии» Оджиджа-Офое

    По информации eurosport.onet.pl, «Краснодар» заинтересован в приобретении полузащитника «Легии» Вадиса Оджиджа-Офое. «Быки» оценивают 28-летнего игрока в 3,5 миллиона евро.

    Бельгийца также хочет приобрести «Олимпиакос», однако пирейский клуб не готов платить больше чем 2 миллиона.

    Контракт хавбека с варшавцами рассчитан до июня 2018 года. В минувшем сезоне он выходил на поле в 42-х встречах, отметившись пятью голами и 14-ю результативными передачами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.07.2017 12:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 3 июля 2017, 12:53

      Не похоже на Краснодар чтоб брали 28 летнего игрока.

      1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Tsigan 3 июля 2017, 18:53

      ну да... вот годика через 3-4 в самый раз для них подойдет...

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