«Краснодар» проявляет интерес к хавбеку «Легии» Оджиджа-Офое

По информации eurosport.onet.pl, «Краснодар» заинтересован в приобретении полузащитника «Легии» Вадиса Оджиджа-Офое. «Быки» оценивают 28-летнего игрока в 3,5 миллиона евро.

Бельгийца также хочет приобрести «Олимпиакос», однако пирейский клуб не готов платить больше чем 2 миллиона.

Контракт хавбека с варшавцами рассчитан до июня 2018 года. В минувшем сезоне он выходил на поле в 42-х встречах, отметившись пятью голами и 14-ю результативными передачами.