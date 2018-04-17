Роберто Карлос ждет в финале ЧМ-2018 сборные России и Бразилии

Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос, выступавший в свое время в РФПЛ за «Анжи», рассчитывает увидеть в финале предстоящего чемпионата мира-2018 свою национальную команду и сборную России.

«В таких турнирах очень важен менталитет команды, ее психология. Думаю, сборная России как минимум выйдет из группы, а при домашней поддержке может пройти еще дальше. Даже до финала! И там, надеюсь, ваша сборная сыграет с Бразилией. Хотя это будет непросто, учитывая, что есть еще такие сборные, как Франция, Германия или Аргентина», – сказал Роберто Карлос.

Напомним, что ЧМ-2018 стартует 14 июня матчем сборных России и Саудовской Аравии.