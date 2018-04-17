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    Роберто Карлос ждет в финале ЧМ-2018 сборные России и Бразилии

    Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос, выступавший в свое время в РФПЛ за «Анжи», рассчитывает увидеть в финале предстоящего чемпионата мира-2018 свою национальную команду и сборную России.

    «В таких турнирах очень важен менталитет команды, ее психология. Думаю, сборная России как минимум выйдет из группы, а при домашней поддержке может пройти еще дальше. Даже до финала! И там, надеюсь, ваша сборная сыграет с Бразилией. Хотя это будет непросто, учитывая, что есть еще такие сборные, как Франция, Германия или Аргентина», – сказал Роберто Карлос.

    Напомним, что ЧМ-2018 стартует 14 июня матчем сборных России и Саудовской Аравии.

    Источник: Sport24

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    17.04.2018 11:15
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 17 апреля 2018, 19:08

      А мы ждем финал чемпионата мира по хоккею Россия - Бразилия.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 17 апреля 2018, 17:51

      С немцами Вам играть неминуемо,если выйдите в финал,Роберто !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 17 апреля 2018, 14:25

      Да уж. Роберто не в курсе, кто сейчас тренер у нашей сборной)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 17 апреля 2018, 13:46

      Особенно чтоб в сборной России был весь российский состав "Анжи"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12191

      ВетеR 17 апреля 2018, 13:32

      Приболел,парень,жаль((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100709

      zigbert 17 апреля 2018, 13:31

      Роберто оптимист.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      ds21th 17 апреля 2018, 13:30

      Ну Россия-то в финал выйдет, а вот насчёт Бразилии я что-то не уверен)))

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 17 апреля 2018, 13:13

      Наверное, он ждёт сборную СССР 1960-х годов?(Численко,Понедельник...) Та сборная по делу могла-бы играть в любом финале!

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 апреля 2018, 12:59

      с таким тренером НИКОГДА

      2
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      Рейтинг: +182

      KsiroN 17 апреля 2018, 12:36

      Фантазер) если еще сборной Аргентины и России то куда не шло)) а так не)

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