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  • Роберто Карлос ждет в финале ЧМ-2018 сборные России и Бразилии

Роберто Карлос ждет в финале ЧМ-2018 сборные России и Бразилии

17 апреля 2018, 11:15
24

Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос, выступавший в свое время в РФПЛ за «Анжи», рассчитывает увидеть в финале предстоящего чемпионата мира-2018 свою национальную команду и сборную России.

«В таких турнирах очень важен менталитет команды, ее психология. Думаю, сборная России как минимум выйдет из группы, а при домашней поддержке может пройти еще дальше. Даже до финала! И там, надеюсь, ваша сборная сыграет с Бразилией. Хотя это будет непросто, учитывая, что есть еще такие сборные, как Франция, Германия или Аргентина», – сказал Роберто Карлос.

Напомним, что ЧМ-2018 стартует 14 июня матчем сборных России и Саудовской Аравии.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия Бразилия Карлос Роберто
Комментарии (24)
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OfaZavr
1523953107
ага конечно))
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clozzi
1523953319
Крыша у дедули поехала на старости лет:) Нашим бы из группы выползти топ результат будет:)
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absent32
1523953396
удачная шутка)))
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Manilov
1523953771
Спасибо, Роберто, за доброе слово. Но не дождешься!
Ответить
Stavropolets
1523954900
Если только во сне
Ответить
alexivanof197
1523957713
сильно так сказал
Ответить
Полная Канистра
1523959189
с таким тренером НИКОГДА
Ответить
ds21th
1523961047
Ну Россия-то в финал выйдет, а вот насчёт Бразилии я что-то не уверен)))
Ответить
zigbert
1523961082
Роберто оптимист.
Ответить
krg-kz
1523981284
А мы ждем финал чемпионата мира по хоккею Россия - Бразилия.
Ответить
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