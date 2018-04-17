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В РФПЛ работают над возрождением Кубка лиги

17 апреля 2018, 10:04
37

Ведущие российские клубы выступают за возрождение Кубка РФПЛ. Сейчас руководство клубы работает над форматом и временем проведения турнира.

«Мы хотим воссоздать Кубок лиги, это желание ведущих клубов, таких как «Зенит», ЦСКА, «Краснодар». Посмотрим, можно ли вставить его в календарь на весь сезон или это будет отдельный по срокам турнир. Возможно, мы проведем его в ходе зимних сборов в одном регионе с участием наших ведущих клубов.

Он был бы неплох и в экономическом плане, потому что есть потенциальные партнеры из бизнес-структур, которые хотели бы поработать по этому турниру», – рассказал президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Стоит отметить, что единственный Кубок Премьер-лиги был проведен в 2003 году. В розыгрыше турнира участвовали все 16 команд высшего дивизиона российского футбола. Его победителем стал «Зенит», в финале обыгравший «Черноморец» со счетом 3:0.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Краснодар Прядкин Сергей
Комментарии (37)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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bset
1523951116
Лучше бы ввели двухматчевое противостояния в Кубок Россию и сделали нормальные призовые.
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BRO_football
1523951128
Да вы в Кубке России сначала нормально сыграйте, а уж потом другие турниры создавайте!
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Lev Aleks
1523951637
Всё им бабла бы отмыть на чём-нибудь.....вы к кубку то России интерес не проявляете, вообще не обсуждается я считаю............отдыхают они, акцент на чемпионат делают....уже язык болит говорить как и сколько играют в ведущих чемпионатах, наши бл... девочки устали видишь ли......кто кокиша с утра не принял, кто не похмелился! ПОЗОРИЩЕ........................
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OfaZavr
1523951840
лучше бы о возрождении популярности и значимости кубка России заботились а они придумывают опять что-то.
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polt
1523951864
Восстановите сначала престиж Кубка России.
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maygli
1523961003
Да! Да! И обязательно логотип Кубка лиги закажите у студии Артемия Лебедева.
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slavа0508
1523966744
На кубок России те же Зенит и ЦСКА и Краснодар наплевали,а они хотят ещё один какой то вообще не понятный кубок сделать,,календарь чемпионата хотя бы научились грамотно составлять,,,,
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artem 81
1523968348
НЕ смешите Кубок России возродите)))
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woyser
1523969325
Кубок нужен! Надо приучить наши команды к тотальной физической нагрузке, а не к тому что есть, игру с играли неделю прохлаждаются, а если две игры в неделю, то всё катастрофа. Отсюда и травмы, и провалы в Европе. Вы посмотрите на этих миллионерчиков! Самые "талантливые" выдерживают 60 минут максимум, так это они и не играют. В Англии сколько кубковых розыгрышей(это без еврокубков)? и всё у них на мази, и за каждый трофей бьются. И у нас так должно быть. Кубок России, Кубок Лиги, Кубок Всех Лиг и чем больше, тем лучше! Пусть отрабатывают своё бабло, пусть тренеры учатся делать ротацию состава, пусть воры из РФПЛ запутаются в своих махинациях, пусть все не нужные футболу сдохнут! Самое главное - пусть выиграет Футбол!!!
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за ЦСКА с 1980г
1523986057
"Кожаный мяч" возродите! (в СССР мальчишки в каждом дворе соревновались)-отсюда и финал чемпионата Европы и победа на олимпийских играх. А то какую то ху.ню придумали..
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