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    В РФПЛ работают над возрождением Кубка лиги

    Ведущие российские клубы выступают за возрождение Кубка РФПЛ. Сейчас руководство клубы работает над форматом и временем проведения турнира.

    «Мы хотим воссоздать Кубок лиги, это желание ведущих клубов, таких как «Зенит», ЦСКА, «Краснодар». Посмотрим, можно ли вставить его в календарь на весь сезон или это будет отдельный по срокам турнир. Возможно, мы проведем его в ходе зимних сборов в одном регионе с участием наших ведущих клубов.

    Он был бы неплох и в экономическом плане, потому что есть потенциальные партнеры из бизнес-структур, которые хотели бы поработать по этому турниру», – рассказал президент РФПЛ Сергей Прядкин.

    Стоит отметить, что единственный Кубок Премьер-лиги был проведен в 2003 году. В розыгрыше турнира участвовали все 16 команд высшего дивизиона российского футбола. Его победителем стал «Зенит», в финале обыгравший «Черноморец» со счетом 3:0.

    Источник: ТАСС

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    17.04.2018 10:04
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 17 апреля 2018, 22:21

      Мнение двоякое!!! Такой кубок нужен, для зрелища, но если отношение клубов к нему будет как к кубку России, то нахрен он не нужен!!!

      2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 17 апреля 2018, 20:27

      "Кожаный мяч" возродите! (в СССР мальчишки в каждом дворе соревновались)-отсюда и финал чемпионата Европы и победа на олимпийских играх. А то какую то ху.ню придумали..

      8
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 апреля 2018, 19:24

      будет Черноморец будет и лига и премиальные с моего кармана сказал газзаев

      1
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      Рейтинг: +309

      Ден71 17 апреля 2018, 19:06

      Не зачем его делать, лучше было бы с календарем поработать, что бы не было таких провалах в играх

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 17 апреля 2018, 18:27

      Спланируют играть в Новый год, а победитель получит тачку бакланьего дерьма.

      3
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      Рейтинг: +3282

      woyser 17 апреля 2018, 15:48

      Кубок нужен! Надо приучить наши команды к тотальной физической нагрузке, а не к тому что есть, игру с играли неделю прохлаждаются, а если две игры в неделю, то всё катастрофа. Отсюда и травмы, и провалы в Европе. Вы посмотрите на этих миллионерчиков! Самые "талантливые" выдерживают 60 минут максимум, так это они и не играют. В Англии сколько кубковых розыгрышей(это без еврокубков)? и всё у них на мази, и за каждый трофей бьются. И у нас так должно быть. Кубок России, Кубок Лиги, Кубок Всех Лиг и чем больше, тем лучше! Пусть отрабатывают своё бабло, пусть тренеры учатся делать ротацию состава, пусть воры из РФПЛ запутаются в своих махинациях, пусть все не нужные футболу сдохнут! Самое главное - пусть выиграет Футбол!!!

      7
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > woyser 17 апреля 2018, 21:31

      #мудконакол))))

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 17 апреля 2018, 15:32

      НЕ смешите Кубок России возродите)))

      5
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 17 апреля 2018, 15:05

      На кубок России те же Зенит и ЦСКА и Краснодар наплевали,а они хотят ещё один какой то вообще не понятный кубок сделать,,календарь чемпионата хотя бы научились грамотно составлять,,,,

      5
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 17 апреля 2018, 13:45

      Призовой фонд в кубке страны сделать миллионов 10 евро сразу веселее станет, а кубок РФпл лишним будет

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > juvseriy 22 апреля 2018, 09:58

      не сказал бы, пусть играют у на юге нашей страны в Сочи и Ростове, в том же Грозном, в январе-феврале месяце, чтобы в форме быть, это куда лучше чем просто тренироваться на сборах

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 17 апреля 2018, 13:30

      Да! Да! И обязательно логотип Кубка лиги закажите у студии Артемия Лебедева.

      4
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