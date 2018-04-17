В РФПЛ работают над возрождением Кубка лиги

Ведущие российские клубы выступают за возрождение Кубка РФПЛ. Сейчас руководство клубы работает над форматом и временем проведения турнира.

«Мы хотим воссоздать Кубок лиги, это желание ведущих клубов, таких как «Зенит», ЦСКА, «Краснодар». Посмотрим, можно ли вставить его в календарь на весь сезон или это будет отдельный по срокам турнир. Возможно, мы проведем его в ходе зимних сборов в одном регионе с участием наших ведущих клубов.

Он был бы неплох и в экономическом плане, потому что есть потенциальные партнеры из бизнес-структур, которые хотели бы поработать по этому турниру», – рассказал президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Стоит отметить, что единственный Кубок Премьер-лиги был проведен в 2003 году. В розыгрыше турнира участвовали все 16 команд высшего дивизиона российского футбола. Его победителем стал «Зенит», в финале обыгравший «Черноморец» со счетом 3:0.