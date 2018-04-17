Гунько: «В Химках «Спартак-2» показал футбол очень низкого качества»

Главный тренер московского «Спартака-2» Дмитрий Гунько подвел итог матчу 33 тура ФНЛ против подмосковных «Химок» (0:1). Специалист недоволен качеством игры своей команды.

«По-настоящему расстроило то, что сегодня мы продемонстрировали футбол очень низкого качества. Первый тайм провалили полностью: создали всего один голевой момент у чужих ворот. В атаке не получалось практически ничего.

Пытались справляться с давлением соперников на нашу оборону, но все же пропустили один гол и проиграли. Нельзя выходить на такие матчи с боязнью. Именно она повлияла на результат больше всего», – сказал Гунько.

«Спартак-2» в ФНЛ идет 13-м.