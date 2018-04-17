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    Гунько: «В Химках «Спартак-2» показал футбол очень низкого качества»

    Главный тренер московского «Спартака-2» Дмитрий Гунько подвел итог матчу 33 тура ФНЛ против подмосковных «Химок» (0:1). Специалист недоволен качеством игры своей команды.

    «По-настоящему расстроило то, что сегодня мы продемонстрировали футбол очень низкого качества. Первый тайм провалили полностью: создали всего один голевой момент у чужих ворот. В атаке не получалось практически ничего.

    Пытались справляться с давлением соперников на нашу оборону, но все же пропустили один гол и проиграли. Нельзя выходить на такие матчи с боязнью. Именно она повлияла на результат больше всего», – сказал Гунько.

    «Спартак-2» в ФНЛ идет 13-м.

    Источник: ФК «Спартак»

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    17.04.2018 01:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33444

      oyabun 17 апреля 2018, 08:35

      Ну уж если первая команда показывает футбол очень низкого качества, то что же спрашивать со второй?

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