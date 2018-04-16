Рыбус: «Миранчуки способны заиграть в английском, испанском или немецком суперклубе»

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус верит, что его партнеры по команде Алексей и Антон Миранчуки способны проявить себя в Европейских чемпионатах. По мнению поляка, российские хавбеки способны заиграть в суперклубах АПЛ, Примеры и Бундеслиги.

«Я не знаю, как в «Локомотиве» было раньше – кто играл хорошо, кто не играл вообще. Потому что из Франции я особенно не следил за командой. Мне сложно сказать, почему в этом сезоне так, а в прошлых было по-другому. Но сейчас я знаю, что братья Миранчуки способны заиграть в суперклубе Англии, Испании или Германии.

Мануэль Фернандеш уже играл там, в Европе. И сейчас может. Но ему-то зачем уезжать? Уезжать надо молодым. Это они должны хотеть играть в больших клубах Европы», – сказал Рыбус.