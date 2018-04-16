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    Рыбус: «Миранчуки способны заиграть в английском, испанском или немецком суперклубе»

    Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус верит, что его партнеры по команде Алексей и Антон Миранчуки способны проявить себя в Европейских чемпионатах. По мнению поляка, российские хавбеки способны заиграть в суперклубах АПЛ, Примеры и Бундеслиги.

    «Я не знаю, как в «Локомотиве» было раньше – кто играл хорошо, кто не играл вообще. Потому что из Франции я особенно не следил за командой. Мне сложно сказать, почему в этом сезоне так, а в прошлых было по-другому. Но сейчас я знаю, что братья Миранчуки способны заиграть в суперклубе Англии, Испании или Германии.

    Мануэль Фернандеш уже играл там, в Европе. И сейчас может. Но ему-то зачем уезжать? Уезжать надо молодым. Это они должны хотеть играть в больших клубах Европы», – сказал Рыбус.

    Источник: Р-Спорт

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    16.04.2018 16:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100709

      zigbert 17 апреля 2018, 11:45

      Пока не ясно заиграют ли они в Европе?

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 16 апреля 2018, 22:04

      Только если в любительской лиге,и то не факт

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 апреля 2018, 18:37

      это пока они в нашем чемпе играют и кажется что способны везде заиграть а как там окажутся осядут на лавке скорее всего.

      2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 16 апреля 2018, 18:16

      В немецком скорости не потянут, как и в Англии. Вот в Италию в принципе можно.

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 16 апреля 2018, 18:03

      Свой уровень они показали в играх с "Атлетико"

      0
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