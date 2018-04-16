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  • Рыбус: «Миранчуки способны заиграть в английском, испанском или немецком суперклубе»

Рыбус: «Миранчуки способны заиграть в английском, испанском или немецком суперклубе»

16 апреля 2018, 16:41
5

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус верит, что его партнеры по команде Алексей и Антон Миранчуки способны проявить себя в Европейских чемпионатах. По мнению поляка, российские хавбеки способны заиграть в суперклубах АПЛ, Примеры и Бундеслиги.

«Я не знаю, как в «Локомотиве» было раньше – кто играл хорошо, кто не играл вообще. Потому что из Франции я особенно не следил за командой. Мне сложно сказать, почему в этом сезоне так, а в прошлых было по-другому. Но сейчас я знаю, что братья Миранчуки способны заиграть в суперклубе Англии, Испании или Германии.

Мануэль Фернандеш уже играл там, в Европе. И сейчас может. Но ему-то зачем уезжать? Уезжать надо молодым. Это они должны хотеть играть в больших клубах Европы», – сказал Рыбус.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Локомотив Рыбус Мацей Миранчук Алексей Миранчук Антон
Комментарии (5)
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Бухбух
1523891007
Свой уровень они показали в играх с "Атлетико"
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Viper for CSKA
1523891804
В немецком скорости не потянут, как и в Англии. Вот в Италию в принципе можно.
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OfaZavr
1523893050
это пока они в нашем чемпе играют и кажется что способны везде заиграть а как там окажутся осядут на лавке скорее всего.
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Axe111
1523905494
Только если в любительской лиге,и то не факт
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zigbert
1523954702
Пока не ясно заиграют ли они в Европе?
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