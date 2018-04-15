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    Хавбек «Урала» Егорычев: «Удивился, что «Спартак» подал протест»

    Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев после победы над «Спартаком» (2:1) в матче 26-го тура РФПЛ прокомментировал информацию, согласно которой красно-белые были намерены подать протест на итог встречи из-за его участия в игре.

    «Мне сказали, что можно играть и все хорошо. Конечно, удивился, что «Спартак» подал протест. Ладно бы я какой-то лидер был, все-таки из второй лиги только приехал. Мягко говоря, странная ситуация. Но не моя задача думать о таких вещах.

    Наверное, да, это самый быстрый результат, которого мне удавалось добиться в карьере, учитывая, что отдал голевую передачу почти сразу после того, как вышел на поле на 85-й минуте. С ходу не вспомню, чтобы получалось так же быстро. Удачно сложилось. Пошла контратака, увидел Кабира, отдал ему, и он забил», – сказал Егорычев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.04.2018 21:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 15 апреля 2018, 21:17

      Спартачку привет большой и ничего плакаться

      5
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    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 15 апреля 2018, 21:11

      Хватит тему обсасывать исё уже решили бомбардир проснись.

      5
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