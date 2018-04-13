Ерохин: «Зенит» сделает все, чтобы оправдать доверие болельщиков»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от матча 26-го тура РФПЛ против «Анжи».

– На игре с «Краснодаром» некоторые болельщики стали покидать свои места до финального свистка…

– Сложно давать этому оценку. Но одно могу сказать точно: людям, которые поддерживают нас до конца, мы очень признательны. И тем, кто придет на игру с «Анжи», будем благодарны вдвойне. Со своей стороны сделаем все, чтобы оправдать доверие.

– Тот факт, что ЦСКА оступился в прошлом туре и теперь в плане лигочемпионского места все вновь в руках «Зенита», поднимает настроение?

– Лига чемпионов – наша цель. Но пока надо сконцентрироваться на «Анжи». То, что все в наших руках, мобилизует команду. Если появился шанс – должны им воспользоваться.

– Что скажете о ближайшем сопернике?

– Если не брать поражение от «Спартака» в прошлом туре, то весной «Анжи» выглядит неплохо. Опасен на контратаках. Нам нужно показать игру, как на старте сезона, и реализовать моменты, которые, уверен, у нас будут.

Матч «Зенит» – «Анжи» состоится завтра и начнется в 16:30 по московскому времени.