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    Ерохин: «Зенит» сделает все, чтобы оправдать доверие болельщиков»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от матча 26-го тура РФПЛ против «Анжи».

    – На игре с «Краснодаром» некоторые болельщики стали покидать свои места до финального свистка…

    – Сложно давать этому оценку. Но одно могу сказать точно: людям, которые поддерживают нас до конца, мы очень признательны. И тем, кто придет на игру с «Анжи», будем благодарны вдвойне. Со своей стороны сделаем все, чтобы оправдать доверие.

    – Тот факт, что ЦСКА оступился в прошлом туре и теперь в плане лигочемпионского места все вновь в руках «Зенита», поднимает настроение?

    – Лига чемпионов – наша цель. Но пока надо сконцентрироваться на «Анжи». То, что все в наших руках, мобилизует команду. Если появился шанс – должны им воспользоваться.

    Что скажете о ближайшем сопернике?

    – Если не брать поражение от «Спартака» в прошлом туре, то весной «Анжи» выглядит неплохо. Опасен на контратаках. Нам нужно показать игру, как на старте сезона, и реализовать моменты, которые, уверен, у нас будут.

    Матч «Зенит» – «Анжи» состоится завтра и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.04.2018 22:21
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +380

      Гуус 14 апреля 2018, 14:52

      слабо оправдываете все болельщики в рфпл мечтают увидеть зенит в фнл, так что удачи вам пора бы туда спускаться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 апреля 2018, 09:09

      не аправдали нащего високого давэрия

      1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 14 апреля 2018, 04:11

      Ерохин: "Главная цель "Зенита" на оставшиеся матчи - закрепиться в ТОП-5, для начала - постараться не проиграть "Анжи".

      1
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      Рейтинг: +478

      R-W_warrior 14 апреля 2018, 00:15

      "..всёВозможное..",это,как я полагаю,за тройку зацепиться?Валяйте,пробуйте,а то там вам хвост уже дёргают)

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 14 апреля 2018, 00:07

      Даааа.
      Вот теперь Ерохин со товарищи всем покажет кузькину мать, а кто не поверит, так тому и мать Кузьмы тоже покажут.

      -1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 14 апреля 2018, 00:05

      Хорошей игры! И много голов!

      1
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 14 апреля 2018, 00:02

      Доверие надо было оправдывать гораздо раньше

      1
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 13 апреля 2018, 23:59

      Вы и так уже всё сделали молодцы.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 апреля 2018, 23:25

      пока такие игроки как Ерохин будут играть в Зените даже бесплатно не пойду на стадион

      2
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      Рейтинг: +616

      smersh45 13 апреля 2018, 22:47

      всё ещё надеемся !

      -1
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