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  • Ерохин: «Зенит» сделает все, чтобы оправдать доверие болельщиков»

Ерохин: «Зенит» сделает все, чтобы оправдать доверие болельщиков»

13 апреля 2018, 22:21
17

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от матча 26-го тура РФПЛ против «Анжи».

– На игре с «Краснодаром» некоторые болельщики стали покидать свои места до финального свистка…

– Сложно давать этому оценку. Но одно могу сказать точно: людям, которые поддерживают нас до конца, мы очень признательны. И тем, кто придет на игру с «Анжи», будем благодарны вдвойне. Со своей стороны сделаем все, чтобы оправдать доверие.

– Тот факт, что ЦСКА оступился в прошлом туре и теперь в плане лигочемпионского места все вновь в руках «Зенита», поднимает настроение?

– Лига чемпионов – наша цель. Но пока надо сконцентрироваться на «Анжи». То, что все в наших руках, мобилизует команду. Если появился шанс – должны им воспользоваться.

Что скажете о ближайшем сопернике?

– Если не брать поражение от «Спартака» в прошлом туре, то весной «Анжи» выглядит неплохо. Опасен на контратаках. Нам нужно показать игру, как на старте сезона, и реализовать моменты, которые, уверен, у нас будут.

Матч «Зенит» – «Анжи» состоится завтра и начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Анжи Ерохин Александр
Комментарии (17)
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RamonCSKA
1523647878
Напрашивается вопрос, чтож раньше не делали?чего не хватало?тренера профессионального и именитого?игроки плохие?денег нет? стадиона? У Зенита есть вообще по российским меркам все
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smersh45
1523648845
всё ещё надеемся !
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Garrincha58
1523651152
пока такие игроки как Ерохин будут играть в Зените даже бесплатно не пойду на стадион
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anatolich72
1523653144
Вы и так уже всё сделали молодцы.
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Юрий Б.
1523653332
Доверие надо было оправдывать гораздо раньше
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Almazovich
1523653553
Хорошей игры! И много голов!
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Мары
1523653635
Даааа. Вот теперь Ерохин со товарищи всем покажет кузькину мать, а кто не поверит, так тому и мать Кузьмы тоже покажут.
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Бухбух
1523668265
Ерохин: "Главная цель "Зенита" на оставшиеся матчи - закрепиться в ТОП-5, для начала - постараться не проиграть "Анжи".
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Garrincha58
1523686189
не аправдали нащего високого давэрия
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Гуус
1523706747
слабо оправдываете все болельщики в рфпл мечтают увидеть зенит в фнл, так что удачи вам пора бы туда спускаться
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