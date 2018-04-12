Зидан: «Буффон не заслужил уйти именно так»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ощущениями после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса» (1:3). Француз уделил внимание вратарю гостей.

«Джанлуиджи Буффон не заслужил уход с поля таким образом – посредством красной карточки. Однако обратной дороги нет. Это удаление не отменит того, что этот голкипер сделал для футбола.

Допускаю, что все-таки это был не последний матч Буффона в Лиге чемпионов», – сказал Зидан.

В следующий раунд прошел «Реал».