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    Зидан: «Буффон не заслужил уйти именно так»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ощущениями после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса» (1:3). Француз уделил внимание вратарю гостей.

    «Джанлуиджи Буффон не заслужил уход с поля таким образом – посредством красной карточки. Однако обратной дороги нет. Это удаление не отменит того, что этот голкипер сделал для футбола.

    Допускаю, что все-таки это был не последний матч Буффона в Лиге чемпионов», – сказал Зидан.

    В следующий раунд прошел «Реал».

    Источник: Goal.com

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    12.04.2018 20:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 13 апреля 2018, 00:19

      ..И не уйдёт!
      Он их с третьего раза,в следующем сезоне добьёт!)

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      Рейтинг: +490

      andruhs 12 апреля 2018, 23:58

      Большой игрок по-жизни, понял такого же большого.
      Пен спорный и Буффон, как капитан! мог!!! высказать свое отношение, и как вратарь, и как игрок команды, которая за 90 мин сотворила невозможное...
      Судья чмо! Не было ничего предельно криминального на красную. Только эмоции. А поменять их местами?
      Никому не дано право позорить великих! Именно позорить.
      И если бы Буффон на прощание дал ему в табло, многие бы по людски только одобрили...как кажется..

      2
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      Рейтинг: +226

      Gothic_Spirit > andruhs 14 апреля 2018, 02:26

      я даже недеялся,что ДжиДжи начистит е#льник продажной шкуре

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      Рейтинг: +67

      ilya43rus 12 апреля 2018, 21:28

      как и зидан ушел с мундиаля))

      2
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 12 апреля 2018, 21:15

      Это точно

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