Ленинградская область предложила «Тосно» с целью нахождения денег создать «народную команду»

Руководство Ленинградской области отреагировало на информацию об отсутствии финансовых средств в ФК «Тосно». Политики предложили пути выхода из ситуации.

«Администрация Ленинградской области никогда не отказывала клубу в организационной помощи, которую могла оказать профессиональной команде, имеющей частного владельца.

В том числе достигнута договоренность об аренде в качестве домашней игровой базы стадиона «Петровский» в Санкт-Петербурге, в качестве рекламодателей к финансированию команды привлечены несколько областных предприятий.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предлагал создать «народную команду» путем преобразования «Тосно» в открытое акционерное общество, что изменило бы статус клуба и дало возможность привлечения дополнительного финансирования из различных источников», – сказал председатель комитета по физкультуре и спорту Ленинградской области Геннадий Колготин.

«Тосно» идет в зоне вылета из РФПЛ.