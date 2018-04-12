Ленинградская область предложила «Тосно» с целью нахождения денег создать «народную команду»

Вранье. Никакой договоренности об аренде Петровского у губернатора Ленобласти нет. Администрация Петровского рассказывала не раз, что Тосно, дескать, играет у нас бесплатно, а расходы стадиона сильно превышают доходы от билетов, их в 2017 покрыл бюджет Петербурга, а как будет в 2018 никто не знает. Кстати, именно поэтому Тосно играло домашний матч второго тура в славном городе Саранске. Директор Петровского сказал, что газон не готов, и не мог быть готов, потому что работу агронома в феврале никто не оплачивал (раньше зимнюю подготовку газона оплачивал Зенит).
Руководство Ленинградской области отреагировало на информацию об отсутствии финансовых средств в ФК «Тосно». Политики предложили пути выхода из ситуации.
«Администрация Ленинградской области никогда не отказывала клубу в организационной помощи, которую могла оказать профессиональной команде, имеющей частного владельца.
В том числе достигнута договоренность об аренде в качестве домашней игровой базы стадиона «Петровский» в Санкт-Петербурге, в качестве рекламодателей к финансированию команды привлечены несколько областных предприятий.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предлагал создать «народную команду» путем преобразования «Тосно» в открытое акционерное общество, что изменило бы статус клуба и дало возможность привлечения дополнительного финансирования из различных источников», – сказал председатель комитета по физкультуре и спорту Ленинградской области Геннадий Колготин.
«Тосно» идет в зоне вылета из РФПЛ.