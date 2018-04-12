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    Ленинградская область предложила «Тосно» с целью нахождения денег создать «народную команду»

    Руководство Ленинградской области отреагировало на информацию об отсутствии финансовых средств в ФК «Тосно». Политики предложили пути выхода из ситуации.

    «Администрация Ленинградской области никогда не отказывала клубу в организационной помощи, которую могла оказать профессиональной команде, имеющей частного владельца.

    В том числе достигнута договоренность об аренде в качестве домашней игровой базы стадиона «Петровский» в Санкт-Петербурге, в качестве рекламодателей к финансированию команды привлечены несколько областных предприятий.

    Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предлагал создать «народную команду» путем преобразования «Тосно» в открытое акционерное общество, что изменило бы статус клуба и дало возможность привлечения дополнительного финансирования из различных источников», – сказал председатель комитета по физкультуре и спорту Ленинградской области Геннадий Колготин.

    «Тосно» идет в зоне вылета из РФПЛ.

    Источник: Р-Спорт

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    12.04.2018 20:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 13 апреля 2018, 19:03

      Вранье. Никакой договоренности об аренде Петровского у губернатора Ленобласти нет. Администрация Петровского рассказывала не раз, что Тосно, дескать, играет у нас бесплатно, а расходы стадиона сильно превышают доходы от билетов, их в 2017 покрыл бюджет Петербурга, а как будет в 2018 никто не знает. Кстати, именно поэтому Тосно играло домашний матч второго тура в славном городе Саранске. Директор Петровского сказал, что газон не готов, и не мог быть готов, потому что работу агронома в феврале никто не оплачивал (раньше зимнюю подготовку газона оплачивал Зенит).

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 апреля 2018, 04:42

      Бюджетникам "принудительно- добровольно" часть зарплаты отдадут акциями?

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 13 апреля 2018, 00:05

      Взяли Пашку и деньги кончились.

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 12 апреля 2018, 21:53

      Так у нас же "народная команда" - это "Спартак".

      -1
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      ...
      Рейтинг: +527

      трениришко > multiscan 12 апреля 2018, 22:33

      зенит

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