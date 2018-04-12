Игнашевич: «В обороне у «Арсенала» не такие яркие игроки, как в атаке. В этом их дисбаланс»

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич в преддверии матча 1/4ф финала Лиги Еврпоы против «Арсенал» поделился мнением об игроках «канониров».

«У «Арсенала» супернападающие, и все разноплановые. Лаказетт, на мой взгляд, футболист штрафной площадки. Обамеянг (помним, что он не заявлен на ЛЕ) может играть в контратакующий футбол и обладает сумасшедшей скоростью. Уэлбек — это что-то среднее между Лаказеттом и Обамеянгом.

И суперполузащитники, такие как Озил и Мхитарян. Озила я считаю одним из лучших футболистов мира, у него прекрасный последний пас, он великолепно обращается с мячом, сохраняет его в сложных ситуациях и здорово смещается в свободные зоны.

Озил был на ведущих ролях в «Реале», это исчерпывающая характеристика. Есть еще Аарон Рэмзи, классический британский полузащитник.

Только в обороне, на мой взгляд, за исключением Косиельни нет таких ярких личностей, как в атаке. В этом кроется небольшой дисбаланс «Арсенала».

Петр Чех — отличный вратарь. Венгер всегда доверял опытным игрокам и вратарям в частности», – сказал Игнашевич.

Напомним, что полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян пропустит матч из-за травмы. Встреча начнется в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.