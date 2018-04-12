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    Игнашевич: «В обороне у «Арсенала» не такие яркие игроки, как в атаке. В этом их дисбаланс»

    Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич в преддверии матча 1/4ф финала Лиги Еврпоы против «Арсенал» поделился мнением об игроках «канониров».

    «У «Арсенала» супернападающие, и все разноплановые. Лаказетт, на мой взгляд, футболист штрафной площадки. Обамеянг (помним, что он не заявлен на ЛЕ) может играть в контратакующий футбол и обладает сумасшедшей скоростью. Уэлбек — это что-то среднее между Лаказеттом и Обамеянгом.

    И суперполузащитники, такие как Озил и Мхитарян. Озила я считаю одним из лучших футболистов мира, у него прекрасный последний пас, он великолепно обращается с мячом, сохраняет его в сложных ситуациях и здорово смещается в свободные зоны.

    Озил был на ведущих ролях в «Реале», это исчерпывающая характеристика. Есть еще Аарон Рэмзи, классический британский полузащитник.

    Только в обороне, на мой взгляд, за исключением Косиельни нет таких ярких личностей, как в атаке. В этом кроется небольшой дисбаланс «Арсенала».

    Петр Чех — отличный вратарь. Венгер всегда доверял опытным игрокам и вратарям в частности», – сказал Игнашевич.

    Напомним, что полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян пропустит матч из-за травмы. Встреча начнется в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    12.04.2018 14:56
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +100703

      zigbert 13 апреля 2018, 11:38

      Спасибо и на том.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 13 апреля 2018, 00:32

      - сегодня ЦСКА показал свой сбалансированный состав! - 2:2 , и вылетел из ЛЕ(, сделали всё, что смогли!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28

      atillla 12 апреля 2018, 20:57

      Зато у цыска в обороне сплошь одни звезды.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 12 апреля 2018, 18:52

      у вас балланс ни атаки ни обороны

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 апреля 2018, 18:34

      а у ЦСКА самый сбалансированный состав)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7715

      mihail200606 12 апреля 2018, 16:50

      Зато у вас баланс..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +143

      kepим 12 апреля 2018, 16:49

      У цска ни того ни другого

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 12 апреля 2018, 16:43

      У них обороне не 38 лет и они намного быстрее

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 апреля 2018, 16:17

      если это так про оборону в чём же тогда дело почему им не грузите по 3-4 мяча?

      2
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