Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аллегри – о вылете из ЛЧ: «Сейчас рыдать бессмысленно»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал вылет из 1/4 финала Лиги чемпионов от «Реала».

    «У меня осталось горькое послевкусие, потому что у нас не было возможности сыграть в овертайме. К сожалению, мелочи изменили всю игру. У меня были подготовлены еще две замены для дополнительного времени, и я был уверен, что сделаю их.

    После первой половины я был уверен, что мы сможем сделать их и что заслужили по крайней мере дополнительное время. Но сейчас рыдать бессмысленно», – сказал Аллегри.

    Жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов пройдет завтра, 13 апреля. Помимо «Реала» в 1/2 финала прошли «Ливерпуль», «Бавария» и «Рома».

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2018 12:25
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100703

      zigbert 13 апреля 2018, 10:59

      Для победы не хватило самой малости.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 апреля 2018, 13:15

      Чуть чуть опоздал сам Аллегри

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4847

      neveldomha 12 апреля 2018, 12:51

      В поражении на последних секундах есть и ошибка Аллегри. Нужно было гасить темп на последних минутах заменами. Он просто опоздал.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11