Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал вылет из 1/4 финала Лиги чемпионов от «Реала».

«У меня осталось горькое послевкусие, потому что у нас не было возможности сыграть в овертайме. К сожалению, мелочи изменили всю игру. У меня были подготовлены еще две замены для дополнительного времени, и я был уверен, что сделаю их.

После первой половины я был уверен, что мы сможем сделать их и что заслужили по крайней мере дополнительное время. Но сейчас рыдать бессмысленно», – сказал Аллегри.

Жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов пройдет завтра, 13 апреля. Помимо «Реала» в 1/2 финала прошли «Ливерпуль», «Бавария» и «Рома».