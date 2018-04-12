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    Киммих: «Бавария» планировала сыграть на ноль»

    Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих рассказал о том, какой тактики придерживалась его команда по ходу ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Севильей».

    «В голове мы держали тот факт, что «Севилье» необходимо забивать два мяча, чтобы пройти дальше.

    Мы в первую очередь хотели сыграть на ноль. Тогда мы точно проходим дальше. Но все равно, особенно в первом тайме, мы были слишком пассивны, хотя моменты у нас были лучше. К сожалению, мы не смогли до конца довести свои контратаки. Поэтому до самого конца игра была довольно напряженной.

    Если быть совершенно честным, то я не переживал, что то-то может пойти не так», – сказал футболист.

    Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Севилья» завершился со счетом 0:0. Результат первой встречи – 2:1.

    Какой же у «Баварии» душевный тренер. Таких больше нет

    Источник: ФК «Бавария»

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    12.04.2018 10:28
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