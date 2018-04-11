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    Стржалковский: «Муравьев усилил прямых конкурентов «Динамо», отправив Погребняка в «Тосно»

    Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский обвинил бывшего генерального директора футбольного клуба Евгения Муравьева в усилении прямых конкурентов бело-голубых в РФПЛ.

    В феврале москвичи в одностороннем порядке расторгли соглашение с нападающим Павлом Погребняком, который спустя какое-то время присоединился к «Тосно». После этого 34-летний футболист обратился в палату по разрешению споров РФС, которая признала его увольнение незаконным. В результате «Динамо» будет обязано выплатить форварду сумму, равную полугодовой зарплате игрока.

    «Что касается материального ущерба, то выплата игроку фактически равна его зарплате в клубе, причитавшейся ему по контракту, поэтому финансового ущерба клубу не наносится. Гораздо более серьезной проблемой я вижу то, что, освобождаясь от игроков в клубе с целью мнимой «разгрузки» платежной ведомости, Евгений Муравьев своими руками усиливал наших прямых конкурентов в РФПЛ, «отправив» Погребняка в «Тосно», где он достаточно успешно выступает в настоящее время.

    Общество «Динамо» как основной акционер ФК «Динамо» (Москва) выражает сожаление в связи с тем репутационным ущербом, который был нанесен клубу неквалифицированными действиями предыдущего менеджмента клуба, в частности, личным решением Муравьева об увольнении Павла Погребняка, которое принималось без учета негативных последствий этих шагов», – сказал Стржалковский.

    В середине марта Муравьев был отстранен со своей должности советом директоров «Динамо». Сегодня генеральным директором бело-голубых был назначен Сергей Федоров.

    Источник: Р-Спорт

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    11.04.2018 18:30
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 12 апреля 2018, 09:15

      Ну если бы выгорело, Динамо игрока только за счет его ЗП могло взять.
      А вот почему Председатель ВФСО это не понимает вызывает подозрение, не участвует ли этот человек в распиле зарплаты Погребняка.
      Уж тут к бабки не ходи, что на его "сказочной" ЗП не один человек висит.

      0
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 11 апреля 2018, 20:59

      Наломали дров эти горе-руководители.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 11 апреля 2018, 19:49

      Рано делать выводы. Пашок - это бомба замедленного действия.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 11 апреля 2018, 19:24

      Футболер никакой - а вони как от скунса...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 11 апреля 2018, 18:58

      Так у нас всё так в футболе...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 11 апреля 2018, 18:41

      Отмазывается чувак, мне кажется)

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 11 апреля 2018, 18:39

      У Погребняка до этого был 1 гол за 2 года, появилась возможность от такого футболиста избавиться он избавился, только идиоты будут увольнять за это директора, хотя я забываю про руководство какого клуба тут речь идет

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 11 апреля 2018, 18:34

      Муравьев усилил.......

      3
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