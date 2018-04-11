Стржалковский: «Муравьев усилил прямых конкурентов «Динамо», отправив Погребняка в «Тосно»

Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский обвинил бывшего генерального директора футбольного клуба Евгения Муравьева в усилении прямых конкурентов бело-голубых в РФПЛ.

В феврале москвичи в одностороннем порядке расторгли соглашение с нападающим Павлом Погребняком, который спустя какое-то время присоединился к «Тосно». После этого 34-летний футболист обратился в палату по разрешению споров РФС, которая признала его увольнение незаконным. В результате «Динамо» будет обязано выплатить форварду сумму, равную полугодовой зарплате игрока.

«Что касается материального ущерба, то выплата игроку фактически равна его зарплате в клубе, причитавшейся ему по контракту, поэтому финансового ущерба клубу не наносится. Гораздо более серьезной проблемой я вижу то, что, освобождаясь от игроков в клубе с целью мнимой «разгрузки» платежной ведомости, Евгений Муравьев своими руками усиливал наших прямых конкурентов в РФПЛ, «отправив» Погребняка в «Тосно», где он достаточно успешно выступает в настоящее время.

Общество «Динамо» как основной акционер ФК «Динамо» (Москва) выражает сожаление в связи с тем репутационным ущербом, который был нанесен клубу неквалифицированными действиями предыдущего менеджмента клуба, в частности, личным решением Муравьева об увольнении Павла Погребняка, которое принималось без учета негативных последствий этих шагов», – сказал Стржалковский.

В середине марта Муравьев был отстранен со своей должности советом директоров «Динамо». Сегодня генеральным директором бело-голубых был назначен Сергей Федоров.