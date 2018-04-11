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  • Стржалковский: «Муравьев усилил прямых конкурентов «Динамо», отправив Погребняка в «Тосно»

Стржалковский: «Муравьев усилил прямых конкурентов «Динамо», отправив Погребняка в «Тосно»

11 апреля 2018, 18:30
8

Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский обвинил бывшего генерального директора футбольного клуба Евгения Муравьева в усилении прямых конкурентов бело-голубых в РФПЛ.

В феврале москвичи в одностороннем порядке расторгли соглашение с нападающим Павлом Погребняком, который спустя какое-то время присоединился к «Тосно». После этого 34-летний футболист обратился в палату по разрешению споров РФС, которая признала его увольнение незаконным. В результате «Динамо» будет обязано выплатить форварду сумму, равную полугодовой зарплате игрока.

«Что касается материального ущерба, то выплата игроку фактически равна его зарплате в клубе, причитавшейся ему по контракту, поэтому финансового ущерба клубу не наносится. Гораздо более серьезной проблемой я вижу то, что, освобождаясь от игроков в клубе с целью мнимой «разгрузки» платежной ведомости, Евгений Муравьев своими руками усиливал наших прямых конкурентов в РФПЛ, «отправив» Погребняка в «Тосно», где он достаточно успешно выступает в настоящее время.

Общество «Динамо» как основной акционер ФК «Динамо» (Москва) выражает сожаление в связи с тем репутационным ущербом, который был нанесен клубу неквалифицированными действиями предыдущего менеджмента клуба, в частности, личным решением Муравьева об увольнении Павла Погребняка, которое принималось без учета негативных последствий этих шагов», – сказал Стржалковский.

В середине марта Муравьев был отстранен со своей должности советом директоров «Динамо». Сегодня генеральным директором бело-голубых был назначен Сергей Федоров.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Динамо Тосно Погребняк Павел
Комментарии (8)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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СШГЭС
1523460853
Муравьев усилил.......
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кузнецов артем
1523461164
У Погребняка до этого был 1 гол за 2 года, появилась возможность от такого футболиста избавиться он избавился, только идиоты будут увольнять за это директора, хотя я забываю про руководство какого клуба тут речь идет
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Федя Кабак
1523461279
Отмазывается чувак, мне кажется)
Ответить
Евгений П
1523462287
Так у нас всё так в футболе...
Ответить
Старина Хэнк
1523463884
Футболер никакой - а вони как от скунса...
Ответить
Кlaksvikar Ittrotarselag
1523465397
Рано делать выводы. Пашок - это бомба замедленного действия.
Ответить
zigbert
1523469589
Наломали дров эти горе-руководители.
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FanatSerj
1523513709
Ну если бы выгорело, Динамо игрока только за счет его ЗП могло взять. А вот почему Председатель ВФСО это не понимает вызывает подозрение, не участвует ли этот человек в распиле зарплаты Погребняка. Уж тут к бабки не ходи, что на его "сказочной" ЗП не один человек висит.
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