Время матчей ЦСКА и «Локомотива» не будет изменено из-за игры Кубка России «Спартак» – «Тосно»

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин заявил, что лига оставит без изменения время начала перенесенных матчей 23 тура ЦСКА – «Амкар» и «Локомотив» – «Ахмат» несмотря на то, что в этот же день, 18 апреля, в Москве состоится поединок 1/2 финала Кубка России между «Спартаком» и «Тосно».

«У нас все матчи начинаются в 18 апреля 19:30. Мы календарь менять не будет. Все матчи чемпионата начнутся в 19:30. А время матча Кубка России «Спартак» – «Тосно» назначает РФС», – сказал Пышкин.

Напомним, в понедельник, 9 апреля, руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов сообщил, что встреча «Спартак» – «Тосно» начнется в 20:45 по московскому времени. Впрочем, пока эта информация официально подтверждена не была.