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  • Время матчей ЦСКА и «Локомотива» не будет изменено из-за игры Кубка России «Спартак» – «Тосно»

Время матчей ЦСКА и «Локомотива» не будет изменено из-за игры Кубка России «Спартак» – «Тосно»

11 апреля 2018, 12:40
4

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин заявил, что лига оставит без изменения время начала перенесенных матчей 23 тура ЦСКА«Амкар» и «Локомотив»«Ахмат» несмотря на то, что в этот же день, 18 апреля, в Москве состоится поединок 1/2 финала Кубка России между «Спартаком» и «Тосно».

«У нас все матчи начинаются в 18 апреля 19:30. Мы календарь менять не будет. Все матчи чемпионата начнутся в 19:30. А время матча Кубка России «Спартак» – «Тосно» назначает РФС», – сказал Пышкин.

Напомним, в понедельник, 9 апреля, руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов сообщил, что встреча «Спартак» – «Тосно» начнется в 20:45 по московскому времени. Впрочем, пока эта информация официально подтверждена не была.

Источник: Sport24
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига ЦСКА Амкар-Пермь Локомотив Ахмат Спартак Тосно
Комментарии (4)
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Мары
1523444148
- Мордобой заказывали ? - Нет. - Значит будет .
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3a zenit
1523453623
игрокам Зенита эта новость не интересна-они смирились с 5 местом терпилы баные...столько шансов просрать-команда неудачник года б л ять
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3a zenit
1523453703
даёшь Тосно ЛЕ!
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