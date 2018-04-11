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    Время матчей ЦСКА и «Локомотива» не будет изменено из-за игры Кубка России «Спартак» – «Тосно»

    Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин заявил, что лига оставит без изменения время начала перенесенных матчей 23 тура ЦСКА«Амкар» и «Локомотив»«Ахмат» несмотря на то, что в этот же день, 18 апреля, в Москве состоится поединок 1/2 финала Кубка России между «Спартаком» и «Тосно».

    «У нас все матчи начинаются в 18 апреля 19:30. Мы календарь менять не будет. Все матчи чемпионата начнутся в 19:30. А время матча Кубка России «Спартак» – «Тосно» назначает РФС», – сказал Пышкин.

    Напомним, в понедельник, 9 апреля, руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов сообщил, что встреча «Спартак» – «Тосно» начнется в 20:45 по московскому времени. Впрочем, пока эта информация официально подтверждена не была.

    Источник: Sport24

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    11.04.2018 12:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 11 апреля 2018, 16:35

      даёшь Тосно ЛЕ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 11 апреля 2018, 16:33

      игрокам Зенита эта новость не интересна-они смирились с 5 местом терпилы баные...столько шансов просрать-команда неудачник года б л ять

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 11 апреля 2018, 13:55

      - Мордобой заказывали ?
      - Нет.
      - Значит будет .

      -2
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