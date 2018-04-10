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    Аллегри: «Реал» – идеальная команда, и мы должны показать против нее идеальный футбол»

    Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Испанцы в первой игре победили 3:0.

    «Наша цель – отыграться с 0:3. Это неприятный результат, и нам нужно показать просто идеальный футбол против идеальной команды, если мы хотим добиться позитивного результата.

    Никто не ожидал, что в Турине мы пропустим уже на второй минуте. Почему бы нам самим теперь не забить быстрый гол? Завтра нужно отдать все силы», – сказал Аллегри.

    Встреча в Мадриде состоится 11 апреля и начнется в 21:45 по Москве.

    Источник: УЕФА

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    10.04.2018 22:07
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