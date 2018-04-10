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    «Ювентус» рассматривает вариант возвращения Мораты

    Руководство «Ювентуса» рассматривает вариант приглашения нападающего «Челси» Альваро Морату. По их мнению, он способен укрепить атакующий потенциал в будущем сезоне.

    Напомним, что 25-летний испанец уже имеет опыт выступления в составе «Юве», где он играл с 2014 по 2016 годы. Позже он перебрался в «Реал», а оттуда перед стартом текущего сезона в «Челси». Мадридский клуб заработал на его продаже 80 миллионов евро.

    В текущем сезоне Мората провел 23 матча в Премьер-лиге, в которых забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.

    Источник: Mundodeportivo

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    10.04.2018 10:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +31

      seventeen 10 апреля 2018, 16:28

      Робкий Мората, ему наглости и тогда расчехлился бы

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 10 апреля 2018, 14:23

      А что делать с Игуаином и Дибалой? Наверное последний собрался пополнить ряды "галактикос"...
      Мората, классный футболист, но он не топ-уровень. Он может классно играть в команде, но не способен стать её лидером. Он может классно смотреться, только в кругу не менее классных игроков. Мората возвращайся в Мадрид. Это единственное место где ты чувствуешь себя как нужно. Англия не для тебя...

      -1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 10 апреля 2018, 14:06

      какой круг уже? я сбился

      0
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    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 10 апреля 2018, 10:48

      после пожара ...

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 10 апреля 2018, 10:30

      что бы сесть в запас и выходить вместо Игуаина!

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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 > Федя Кабак 10 апреля 2018, 13:40

      la

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