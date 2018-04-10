«Ювентус» рассматривает вариант возвращения Мораты

Руководство «Ювентуса» рассматривает вариант приглашения нападающего «Челси» Альваро Морату. По их мнению, он способен укрепить атакующий потенциал в будущем сезоне.

Напомним, что 25-летний испанец уже имеет опыт выступления в составе «Юве», где он играл с 2014 по 2016 годы. Позже он перебрался в «Реал», а оттуда перед стартом текущего сезона в «Челси». Мадридский клуб заработал на его продаже 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Мората провел 23 матча в Премьер-лиге, в которых забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.