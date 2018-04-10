Тер Стеген: «У «Барселоны» отличные шансы на всех фронтах»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген уверен, что длинная и качественная скамейка запасных способствует продвижению команды по турнирной сетке Лиги чемпионов как можно дальше.

«У нас хороший состав, и это помогает сохранять свежесть во всех играх. Мы знаем, что можем рассчитывать на каждого. У нас огромный ресурс, и мы понимаем, что способны гнуть свою линию даже в очень сложных матчах. Завтрашний матч будет одним из таких.

Мы понимаем, что матч будет нелегким, и фокусируемся на собственной игре. У нас есть преимущество, и его надо защитить.

Мы не думаем, что дело сделано. У нас отличные шансы на всех фронтах, но это не означает, что мы можем прекратить работать. Пока все получалось.

У каждого тренера свои методы организации команды, но за последние четыре года мы прибавили. У нас очень хорошая команда, и сейчас мы набрали отличную форму.

Малое число пропущенных мячей обеспечивает нам серьезное преимущество. Мы здорово работаем в обороне и хотим продолжить играть в этой манере до конца сезона – это наша задача. Мы понимаем, что у нас есть класс, который позволит нам забить самим, а потому не пропускать – очень важно.

Иногда на этой стадии для выхода дальше тебе необходимо некоторое везение. Пока в этом сезоне мы добивались отличных результатов и прибавляли с каждым новым выходом на поле. Завтра сделаем еще один шаг, но простым он не будет», – рассказал вратарь.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Рома» – «Барселона» состоится во вторник, 10 апреля, в 21:45 по московскому времени. Результат первой встречи команд – 1:4.