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    Руководство «Челси» сообщило Морате, что не продаст его никому

    Руководство «Челси» сообщило нападающему Альваро Морате, что не намерено его продавать.

    По информации СМИ, интерес к испанцу проявляют его бывшие клубы «Реал» и «Ювентус». Тем не менее боссы синих заявили представителям футболиста, что никаких предложений по нему рассматривать не будет.

    Клубные руководители также заверили окружение Мораты, что верят в него и настаивают, что не разрешат ему уйти.

    Мората перешел в «Челси» из «Реала» прошлым летом за 80 миллионов евро. Его контракт с лондонцами рассчитан до 2022 года.

    Источник: Tribalfootball

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    09.04.2018 14:56
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