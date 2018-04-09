Руководство «Челси» сообщило Морате, что не продаст его никому

Руководство «Челси» сообщило нападающему Альваро Морате, что не намерено его продавать.

По информации СМИ, интерес к испанцу проявляют его бывшие клубы «Реал» и «Ювентус». Тем не менее боссы синих заявили представителям футболиста, что никаких предложений по нему рассматривать не будет.

Клубные руководители также заверили окружение Мораты, что верят в него и настаивают, что не разрешат ему уйти.

Мората перешел в «Челси» из «Реала» прошлым летом за 80 миллионов евро. Его контракт с лондонцами рассчитан до 2022 года.