Глушаков: «Буффон – человечище. Он не только расписал для меня майку, но еще и записал видео!»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как ему удалось заполучить футболку голкипера «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффона.

Ранее капитан красно-белых на своей странице в инстаграме опубликовал видео, на котором к нему обращается итальянский вратарь и дарит футболку.

– Что нужно сделать, чтобы Буффон записал для тебя видеобращение?

– Да я сам был в шоке, когда увидел! Я всего лишь попросил нашего тренера Атиллу Мальфатти, чтобы он помог достать футболку Буффона. Джанлуилджи скоро заканчивает карьеру, я мог просто не успеть. Оказалось, Буффон – просто человечище. Он не только расписал для меня майку, но еще и записал видео! Хотя его об этом и не просили…

– Какая самая крутая футболка в вашей коллекции?

– У меня есть футболки Лионеля Месси, Кака, Марио Балотелли, Жоао Моутиньо, Деку… Это хорошие игроки, правда? Трудно выделить кого-то, все экземпляры по-своему ценны.