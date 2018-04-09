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  • Глушаков: «Буффон – человечище. Он не только расписал для меня майку, но еще и записал видео!»

Глушаков: «Буффон – человечище. Он не только расписал для меня майку, но еще и записал видео!»

9 апреля 2018, 12:58
12

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как ему удалось заполучить футболку голкипера «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффона.

Ранее капитан красно-белых на своей странице в инстаграме опубликовал видео, на котором к нему обращается итальянский вратарь и дарит футболку.

– Что нужно сделать, чтобы Буффон записал для тебя видеобращение?

– Да я сам был в шоке, когда увидел! Я всего лишь попросил нашего тренера Атиллу Мальфатти, чтобы он помог достать футболку Буффона. Джанлуилджи скоро заканчивает карьеру, я мог просто не успеть. Оказалось, Буффон – просто человечище. Он не только расписал для меня майку, но еще и записал видео! Хотя его об этом и не просили…

– Какая самая крутая футболка в вашей коллекции?

– У меня есть футболки Лионеля Месси, Кака, Марио Балотелли, Жоао Моутиньо, Деку… Это хорошие игроки, правда? Трудно выделить кого-то, все экземпляры по-своему ценны.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Ювентус Глушаков Денис Буффон Джанлуиджи
Комментарии (12)
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OfaZavr
1523268942
я и не сомневался что Буффон это не только супер профессионал но и хороший человек.
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Басмачи
1523269394
Наши поздравлении
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CSKA471
1523269929
Буффон - Лучший!!!
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kvm
1523269977
конифеев, даже если на коленях будет просить, не получит майку
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upiter622
1523270797
А вот Роналдо футболки у тебя нету,знаешь почему? Он тебя послал на х..!)))
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Derzkiy1
1523272857
Пзд... капитан спартака и игрок сборной хвастается футболками звёзд футбола .... позорище
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С-Пб on-line
1523273058
Козявки наверно до сих пор жуёшь
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zigbert
1523276973
Буффон классный вратарь и очень доброжелателен.
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Константинн
1523288846
Денис, бери при следующем удобном случае футболку у Заболотного, потом будет недостать.
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