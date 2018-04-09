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    Глушаков: «Буффон – человечище. Он не только расписал для меня майку, но еще и записал видео!»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как ему удалось заполучить футболку голкипера «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффона.

    Ранее капитан красно-белых на своей странице в инстаграме опубликовал видео, на котором к нему обращается итальянский вратарь и дарит футболку.

    – Что нужно сделать, чтобы Буффон записал для тебя видеобращение?

    – Да я сам был в шоке, когда увидел! Я всего лишь попросил нашего тренера Атиллу Мальфатти, чтобы он помог достать футболку Буффона. Джанлуилджи скоро заканчивает карьеру, я мог просто не успеть. Оказалось, Буффон – просто человечище. Он не только расписал для меня майку, но еще и записал видео! Хотя его об этом и не просили…

    – Какая самая крутая футболка в вашей коллекции?

    – У меня есть футболки Лионеля Месси, Кака, Марио Балотелли, Жоао Моутиньо, Деку… Это хорошие игроки, правда? Трудно выделить кого-то, все экземпляры по-своему ценны.

    Источник: Sport24

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    09.04.2018 12:58
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +351

      Константинн 9 апреля 2018, 18:47

      Денис, бери при следующем удобном случае футболку у Заболотного, потом будет недостать.

      1
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 9 апреля 2018, 16:20

      Походу Денис решил собрать коллекцию футболок ,то с Меси обменялся ,сейчас Буфон подарил

      0
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      Рейтинг: +100700

      zigbert 9 апреля 2018, 15:29

      Буффон классный вратарь и очень доброжелателен.

      2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 9 апреля 2018, 14:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Козявки наверно до сих пор жуёшь

      -4
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 9 апреля 2018, 14:20

      Пзд... капитан спартака и игрок сборной хвастается футболками звёзд футбола .... позорище

      1
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      Рейтинг: +171

      Ливepпуль > Derzkiy1 9 апреля 2018, 15:23

      и что в этом такого? Я смотрю у тебя ненависть к Спартаку и Глушакову в частности.

      0
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 9 апреля 2018, 13:46

      А вот Роналдо футболки у тебя нету,знаешь почему?
      Он тебя послал на х..!)))

      1
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 > 10 апреля 2018, 08:17

      И тебя могу послать,дурачок!
      Футбол надо смотреть и как ты не заметил,что Роналдо отказал этому голодранцу!

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      Рейтинг: +2075

      upiter622 > 10 апреля 2018, 18:09

      Понятно!Ты уже это проходил!)))

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      Рейтинг: +2251

      kvm 9 апреля 2018, 13:32

      конифеев, даже если на коленях будет просить, не получит майку

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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 9 апреля 2018, 13:32

      Буффон - Лучший!!!

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      Рейтинг: +299

      Басмачи 9 апреля 2018, 13:23

      Наши поздравлении

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 апреля 2018, 13:15

      я и не сомневался что Буффон это не только супер профессионал но и хороший человек.

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