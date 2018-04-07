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    Буффон записал для Глушакова видеообращение и подарил футболку

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон записал для полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова видеообращение и подарил свою футболку.

    «Привет, Денис! Я Джиджи Буффон, а этот подарок для тебя. Надеюсь, подарок тебя порадует. Пока-пока!» – сказал Буффон на видео.

    Глушаков прокомментировал это следующим образом: «Наши вратари, Артeм Ребров, Александр Селихов и Александр Максименко, так и не подарили мне футболку вратаря, о которой я так давно мечтал. Так что пришлось другому человеку презентовать мне форму!».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    07.04.2018 11:19
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    Комментарии27
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 апреля 2018, 10:31

      С таким подарком можно попробовать себя на воротах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +523

      Грыззь 7 апреля 2018, 20:00

      О как!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 7 апреля 2018, 17:25

      Буффон тоже ростовский казачек?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 7 апреля 2018, 16:24

      Буффон вообще приятный мужик, почти как Дзюба.

      16
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      Cherembas 7 апреля 2018, 16:20

      уважуха

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 7 апреля 2018, 14:18

      Буфон красавчик!!! Вратарь класс!!!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 7 апреля 2018, 13:28

      Парни, кто знает, откуда ноги растут? +++

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 7 апреля 2018, 13:10

      Где Буффон и где Глушаков? Небо и земля. При всей моей полувековой любви к "Спартаку"... "Да он мне, блин, дружбан". Сколько таких глушаковых в "друзьях" у легендарного Джанлуиджи

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 7 апреля 2018, 12:58

      здорово!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      cemetery 7 апреля 2018, 12:30


      Денис, не жмись, в знак благодарности отправь бутылку миллеровки)

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо > cemetery 7 апреля 2018, 12:39

      Почему бутылку? Банку!!! Это будет по-нашему. )

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +148

      Бакланы доедают крышу > cemetery 7 апреля 2018, 14:02

      миллеровка в бутылке фальсификат! только в банках от 3 литра!

      4
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      Рейтинг: +876

      movie > Бакланы доедают крышу 7 апреля 2018, 15:04

      ну так Дениска на заборе не с банкой сидел

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak > Бакланы доедают крышу 8 апреля 2018, 03:32

      Кедровых орешек прислать?
      У меня за окном тайга...

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