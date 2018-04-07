Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Буффон записал для Глушакова видеообращение и подарил футболку

Буффон записал для Глушакова видеообращение и подарил футболку

7 апреля 2018, 11:19
27

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон записал для полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова видеообращение и подарил свою футболку.

«Привет, Денис! Я Джиджи Буффон, а этот подарок для тебя. Надеюсь, подарок тебя порадует. Пока-пока!» – сказал Буффон на видео.

Глушаков прокомментировал это следующим образом: «Наши вратари, Артeм Ребров, Александр Селихов и Александр Максименко, так и не подарили мне футболку вратаря, о которой я так давно мечтал. Так что пришлось другому человеку презентовать мне форму!».

text

Публикация от text (@glushak8)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус Спартак Глушаков Денис Буффон Джанлуиджи
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Полная Канистра
1523089633
вот это даааааа вот так подарочек Глушаков на 7 небе от счастья будет. Давай голешник забивай анжуйсам
Ответить
OfaZavr
1523090647
супер подарок! не каждому сам Буффон запишет послание и пришлет подарок.
Ответить
Зарема лис
1523091269
Получить подарок от такого человека много-го стоит!!!
Ответить
ТИНКИ-ВИНКИ
1523093301
(Без всякого стремления унизить Глушакова) Откуда Буффон вообще его знает???? И что за повод для подарка???
Ответить
cemetery
1523093428
Денис, не жмись, в знак благодарности отправь бутылку миллеровки)
Ответить
ЮНик
1523095816
Где Буффон и где Глушаков? Небо и земля. При всей моей полувековой любви к "Спартаку"... "Да он мне, блин, дружбан". Сколько таких глушаковых в "друзьях" у легендарного Джанлуиджи
Ответить
Александ1982
1523099932
Буфон красавчик!!! Вратарь класс!!!
Ответить
Cherembas
1523107250
уважуха
Ответить
Приус
1523107457
Буффон вообще приятный мужик, почти как Дзюба.
Ответить
СШГЭС
1523111128
Буффон тоже ростовский казачек?
Ответить
Главные новости
Черданцев скептически оценил перспективы «Динамо» с Шварцем
10:28
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти из «Галатасарая» в более именитый клуб
10:14
1
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
4
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
4
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
3
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
9
Все новости
Все новости
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
4
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
4
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
2
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
3
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
9
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
4
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
10
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
11
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
5
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
22
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+