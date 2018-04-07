Буффон записал для Глушакова видеообращение и подарил футболку

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон записал для полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова видеообращение и подарил свою футболку.

«Привет, Денис! Я Джиджи Буффон, а этот подарок для тебя. Надеюсь, подарок тебя порадует. Пока-пока!» – сказал Буффон на видео.

Глушаков прокомментировал это следующим образом: «Наши вратари, Артeм Ребров, Александр Селихов и Александр Максименко, так и не подарили мне футболку вратаря, о которой я так давно мечтал. Так что пришлось другому человеку презентовать мне форму!».