Панченко: «Головина по делу превозносят в прессе. У него большое будущее»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко заявил, что полузащитнику ЦСКА Александру Головину стоит попробовать свои силы в Европе, если поступит хорошее предложение. По его мнению, 21-летний хавбек обладает хорошим потенциалом и имеет большое будущее.

– Его по делу превозносят в прессе. Когда Головина только подпускали к тренировкам с основой, он, естественно, еще не был таким сильным, как сейчас. Но Слуцкий ему доверял, ставил в состав. Вот он и вырос в классного футболиста. Причем может еще расти и расти. Видно, что у Головина высокий потенциал. Техника, удар, скорость, мгновенное принятие решений – все при нем. Александр еще прибавит. Считаю, у него большое будущее. Я бы еще отметил Миранчуков. У них тоже светлые головы.

– Нужно ли Головину при первой же возможности уезжать в Европу?

– Если будет хорошее предложение, наверное, стоит попробовать.

– По своему стилю Головин подходит, например, лондонскому «Арсеналу»?

– А вы посмотрите на состав «канониров». Там же есть игроки, которые чуть постарше Головина. В Европе многим классным футболистам по 20-22 года, а нам кажется, что они там уже целую вечность выступают. Возьмите Мбаппе: парню всего 19 лет, а он так феерит. Почему у Головина не получится?