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    Панченко: «Головина по делу превозносят в прессе. У него большое будущее»

    Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко заявил, что полузащитнику ЦСКА Александру Головину стоит попробовать свои силы в Европе, если поступит хорошее предложение. По его мнению, 21-летний хавбек обладает хорошим потенциалом и имеет большое будущее.

    – Его по делу превозносят в прессе. Когда Головина только подпускали к тренировкам с основой, он, естественно, еще не был таким сильным, как сейчас. Но Слуцкий ему доверял, ставил в состав. Вот он и вырос в классного футболиста. Причем может еще расти и расти. Видно, что у Головина высокий потенциал. Техника, удар, скорость, мгновенное принятие решений – все при нем. Александр еще прибавит. Считаю, у него большое будущее. Я бы еще отметил Миранчуков. У них тоже светлые головы.

    – Нужно ли Головину при первой же возможности уезжать в Европу?

    – Если будет хорошее предложение, наверное, стоит попробовать.

    – По своему стилю Головин подходит, например, лондонскому «Арсеналу»?

    – А вы посмотрите на состав «канониров». Там же есть игроки, которые чуть постарше Головина. В Европе многим классным футболистам по 20-22 года, а нам кажется, что они там уже целую вечность выступают. Возьмите Мбаппе: парню всего 19 лет, а он так феерит. Почему у Головина не получится?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.04.2018 12:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 апреля 2018, 18:33

      наших чрезмерно хвалить опасно.

      0
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 9 апреля 2018, 16:39

      Большое будущее? Да если считать что он будет играть до конца карьеры в ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 9 апреля 2018, 15:24

      Успеха Александру везде, где бы он не играл.

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 9 апреля 2018, 13:47

      Сложная ситуация. Как бы вовремя уехать, чтобы в России лишнего не просидеть, но при этом и рано не стартануть, чтобы загрустить в Европе на лавке. Надеюсь, итог для Головина будет положительным и он станет лучшим игроком России в 21 веке.

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 9 апреля 2018, 13:22

      если не уедет то будет в лучшем случае как Дзагоев, да хорош для РФПЛ, но в что то топовое так и не вырастит. Кто у нас самый "выросший" Смолов, Кокорин, но их ТОПами называть язык не повернется, это больше пример как разбазаривать свой талант годами.

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 9 апреля 2018, 12:35

      Только не перехвалите! Только не перхвалите...Сколько таких молодых перспективных, так и не раскрылись...А будет хорошее предложение-надо ехать. И доказывать...Может и вырастит эта звездочка в звезду...

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