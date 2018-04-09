Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Панченко: «Головина по делу превозносят в прессе. У него большое будущее»

Панченко: «Головина по делу превозносят в прессе. У него большое будущее»

9 апреля 2018, 12:25
6

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко заявил, что полузащитнику ЦСКА Александру Головину стоит попробовать свои силы в Европе, если поступит хорошее предложение. По его мнению, 21-летний хавбек обладает хорошим потенциалом и имеет большое будущее.

– Его по делу превозносят в прессе. Когда Головина только подпускали к тренировкам с основой, он, естественно, еще не был таким сильным, как сейчас. Но Слуцкий ему доверял, ставил в состав. Вот он и вырос в классного футболиста. Причем может еще расти и расти. Видно, что у Головина высокий потенциал. Техника, удар, скорость, мгновенное принятие решений – все при нем. Александр еще прибавит. Считаю, у него большое будущее. Я бы еще отметил Миранчуков. У них тоже светлые головы.

– Нужно ли Головину при первой же возможности уезжать в Европу?

– Если будет хорошее предложение, наверное, стоит попробовать.

– По своему стилю Головин подходит, например, лондонскому «Арсеналу»?

– А вы посмотрите на состав «канониров». Там же есть игроки, которые чуть постарше Головина. В Европе многим классным футболистам по 20-22 года, а нам кажется, что они там уже целую вечность выступают. Возьмите Мбаппе: парню всего 19 лет, а он так феерит. Почему у Головина не получится?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Панченко Кирилл Головин Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чикомас
1523266547
Только не перехвалите! Только не перхвалите...Сколько таких молодых перспективных, так и не раскрылись...А будет хорошее предложение-надо ехать. И доказывать...Может и вырастит эта звездочка в звезду...
Ответить
FanatSerj
1523269352
если не уедет то будет в лучшем случае как Дзагоев, да хорош для РФПЛ, но в что то топовое так и не вырастит. Кто у нас самый "выросший" Смолов, Кокорин, но их ТОПами называть язык не повернется, это больше пример как разбазаривать свой талант годами.
Ответить
bset
1523270839
Сложная ситуация. Как бы вовремя уехать, чтобы в России лишнего не просидеть, но при этом и рано не стартануть, чтобы загрустить в Европе на лавке. Надеюсь, итог для Головина будет положительным и он станет лучшим игроком России в 21 веке.
Ответить
directorpg
1523276673
Успеха Александру везде, где бы он не играл.
Ответить
Сержтир
1523281169
Большое будущее? Да если считать что он будет играть до конца карьеры в ЦСКА.
Ответить
OfaZavr
1523288007
наших чрезмерно хвалить опасно.
Ответить
Главные новости
Малком готов расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем»
10:55
3
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
4
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
3
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти из «Галатасарая» в более именитый клуб
10:14
2
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
1
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
2
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
4
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
4
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
4
Все новости
Все новости
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
2
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
4
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
4
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
2
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
4
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
9
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
11
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
12
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
5
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
22
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+