Бубнов: «Локомотив» не проиграет второй матч подряд дома. Так часто терять очки нельзя, иначе чемпионство уплывет»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает «Локомотив» фаворитом в домашнем матче 25 тура РФПЛ с «Ростовом». По его словам, железнодорожники не позволят себе проиграть еще одну встречу на своем поле, как это случилось в прошлую субботу с «Амкаром» (1:2).

«Вряд ли «Локомотив» способен проиграть дважды подряд на своем стадионе. Так часто терять очки нельзя, иначе чемпионство уплывет. Не сыграет Игорь Денисов, но его можно заменить Коломейцевым или Тарасовым.

Может ли поплыть «Локомотив»? Есть такая вероятность, но небольшая. По ходу сезона команда перестраивалась после неудачных матчей, проявляла характер. «Ростов» набрал всего два очка в 12 матчах, но остается очень неудобным соперником. Они создают проблемы всем, им очень нужны очки, ведь зона риска уже совсем близко. Мой прогноз – 2:1», – сказал Бубнов.

Матч «Локомотив» – «Ростов» состоится сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени. После 24 туров красно-зеленые лидируют в турнирной таблице, опережая «Спартак» на два очка, и имея одну игру в запасе.