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  • Божович признался, что ему было жалко Дзюбу в матче с «Уфой»

Божович признался, что ему было жалко Дзюбу в матче с «Уфой»

8 апреля 2018, 08:41
13

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович подвел итоги домашнего матча 25-го тура российской Премьер-лиги против «Уфы» (2:1). Специалист подчеркнул, что его команда по-прежнему зависит от нападающего Артема Дзюбы.

– Команда избавляется от «дзюбозависимости»? Сегодня оба гола были забиты без его участия.

– Я бы не сказал, что избавляется. После того как мы забили первый гол, стали делать длинные передачи на Дзюбу. Мы – играющая команда, а стали на него грузить. В этот момент мне было его жалко. Он один вступал в единоборства, а остальные наблюдали, как летает мяч. Нельзя так играть. А вот когда мы стали играть в комбинационный футбол, то начали создавать хорошие моменты. Не было установки играть на Артема, а «дзюбозависимость» есть. В конце, когда надо было сохранить мяч, он это делал. Он очень нам помогает.

– Второй матч складывается впечатление, что не хватает запасных, нет резерва.

– Вы знаете, что у нас много травмированных. И мы стараемся выпускать тех, у кого больше опыта, и кто лучше физически готов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Дзюба Артем Божович Миодраг
Комментарии (13)
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Чахлик Невмерущий
1523168586
Подсели не присели! Как подсели так и соскочите. Тут дело в другом. Туляки весь мусор РФПЛ сметают, а это не есть хорошо для команды.
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пряник929
1523169404
Главное победа!
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ROSTOV SUPER
1523170879
Строить все игру на одного напа это позавчерашний день , а играть в мобильный , комбинационный футбол зюба не умеет , так же как не умеет в одиночку решить исход матча при необходимости !
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афоня72
1523174348
Очень понравилось как играл Дзюба, и мяч держал и бегал с мячом, и в обводку не раз удачно ходил, ну в общем прогресс налицо.Ну не вижу я чем Заболотный лучше?!
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prezent2017
1523182586
Божич тренер, который соображает. Не физрук какой!
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тщмек 19
1523183811
Чтоб нагружать на голову Дзюбы, нужен удар Халка - тогда Дзюба не успеет увернуться от летящего в голову мяча, и тот отскочит от деревянной поверхности в ворота.
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Жентус
1523207472
Миодраг, ты отличный тренер, возглавь Зенит... У нас хоть тренер появится, а не это чудо итальянское
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