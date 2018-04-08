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    Божович признался, что ему было жалко Дзюбу в матче с «Уфой»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович подвел итоги домашнего матча 25-го тура российской Премьер-лиги против «Уфы» (2:1). Специалист подчеркнул, что его команда по-прежнему зависит от нападающего Артема Дзюбы.

    – Команда избавляется от «дзюбозависимости»? Сегодня оба гола были забиты без его участия.

    – Я бы не сказал, что избавляется. После того как мы забили первый гол, стали делать длинные передачи на Дзюбу. Мы – играющая команда, а стали на него грузить. В этот момент мне было его жалко. Он один вступал в единоборства, а остальные наблюдали, как летает мяч. Нельзя так играть. А вот когда мы стали играть в комбинационный футбол, то начали создавать хорошие моменты. Не было установки играть на Артема, а «дзюбозависимость» есть. В конце, когда надо было сохранить мяч, он это делал. Он очень нам помогает.

    – Второй матч складывается впечатление, что не хватает запасных, нет резерва.

    – Вы знаете, что у нас много травмированных. И мы стараемся выпускать тех, у кого больше опыта, и кто лучше физически готов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.04.2018 08:41
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +549

      Жентус 8 апреля 2018, 20:11

      Миодраг, ты отличный тренер, возглавь Зенит... У нас хоть тренер появится, а не это чудо итальянское

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 8 апреля 2018, 13:36

      Чтоб нагружать на голову Дзюбы, нужен удар Халка - тогда Дзюба не успеет увернуться от летящего в голову мяча, и тот отскочит от деревянной поверхности в ворота.

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская > тщмек 19 9 апреля 2018, 04:00

      Улыбнуло, представила , и очень даже ничего себе так картинка получилась

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 апреля 2018, 13:16

      Божич тренер, который соображает. Не физрук какой!

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 8 апреля 2018, 10:59

      Очень понравилось как играл Дзюба, и мяч держал и бегал с мячом, и в обводку не раз удачно ходил, ну в общем прогресс налицо.Ну не вижу я чем Заболотный лучше?!

      3
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 8 апреля 2018, 10:01

      Строить все игру на одного напа это позавчерашний день , а играть в мобильный , комбинационный футбол зюба не умеет , так же как не умеет в одиночку решить исход матча при необходимости !

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 8 апреля 2018, 09:36

      Главное победа!

      0
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      Рейтинг: +54

      Чахлик Невмерущий 8 апреля 2018, 09:23

      Подсели не присели! Как подсели так и соскочите. Тут дело в другом. Туляки весь мусор РФПЛ сметают, а это не есть хорошо для команды.

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Чахлик Невмерущий 8 апреля 2018, 10:09

      а что делать если денег нет а вот у Зенита есть бабло так они все равно весь хлам к себе берут(Ерохин Новосельцев Полоз Оздоев Набиуллин Заболотный Мевля) а сколько еще по арендам и зачем все они были нужны

      4
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      Рейтинг: +2283

      Бриг > Garrincha58 8 апреля 2018, 11:35

      Ерохин Полоз и Мевля - это хороший уровень.

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг > Бриг 8 апреля 2018, 11:36

      так же как Шатов и Дзюба, впрочем.
      Тренера не видно совсем.

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      Рейтинг: +54

      Чахлик Невмерущий > Garrincha58 8 апреля 2018, 11:49

      Ну Зенит это делает не от большого ума, и умысел у них другой. Туляки берут сбитых летчиков из желания укрепить бывшими игроками команд верхней части турнирной таблицы, что бы не вылетать каждый сезон в ФНЛ, а потом бороться снова за выход в РФПЛ. Миллер действует по законам бизнеса, берут лучших у команд соперников и гноят их. Тем самым нанося вред не столько возможным конкурентам , сколько зачастую себе. Примеры приводить не буду они всем известны.

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      Рейтинг: +106

      Даникс-72 > Garrincha58 8 апреля 2018, 20:00

      А у другого тренера они были Игроками Команды. Я имею ввиду Ростов. и остальные смогли себя проявить в других командах...

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