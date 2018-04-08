Божович признался, что ему было жалко Дзюбу в матче с «Уфой»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович подвел итоги домашнего матча 25-го тура российской Премьер-лиги против «Уфы» (2:1). Специалист подчеркнул, что его команда по-прежнему зависит от нападающего Артема Дзюбы.

– Команда избавляется от «дзюбозависимости»? Сегодня оба гола были забиты без его участия.

– Я бы не сказал, что избавляется. После того как мы забили первый гол, стали делать длинные передачи на Дзюбу. Мы – играющая команда, а стали на него грузить. В этот момент мне было его жалко. Он один вступал в единоборства, а остальные наблюдали, как летает мяч. Нельзя так играть. А вот когда мы стали играть в комбинационный футбол, то начали создавать хорошие моменты. Не было установки играть на Артема, а «дзюбозависимость» есть. В конце, когда надо было сохранить мяч, он это делал. Он очень нам помогает.

– Второй матч складывается впечатление, что не хватает запасных, нет резерва.

– Вы знаете, что у нас много травмированных. И мы стараемся выпускать тех, у кого больше опыта, и кто лучше физически готов.