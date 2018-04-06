Кавани не попал в пустые ворота в матче с «Сент-Этьеном»

ничего страшного, даже у таких мастеров бывают промахи, но вот то что победить не удалось из-за этого нереализованного момента ПСЖ обидно конечно.
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани не реализовал убойный момент в матче с «Сент-Этьеном» (1:1). Уругваец промазал по пустым воротам.
Килиан Мбаппе в этой встрече помог голкиперу «ПСЖ» с отражением пенальти.
Все самое интересное из игры, где «ПСЖ» отыгрался только из-за везения, можно найти в нашем материале.
«ПСЖ» продолжает возглавлять таблицу Лиги 1, имея 17-очковое преимущество над «Монако».
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— fuboTV soccer (@fuboTVsoccer) 6 апреля 2018 г.
Что творится с «ПСЖ»? Это ужас