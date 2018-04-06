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    Кавани не попал в пустые ворота в матче с «Сент-Этьеном»

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани не реализовал убойный момент в матче с «Сент-Этьеном» (1:1). Уругваец промазал по пустым воротам.

    Килиан Мбаппе в этой встрече помог голкиперу «ПСЖ» с отражением пенальти.

    Все самое интересное из игры, где «ПСЖ» отыгрался только из-за везения, можно найти в нашем материале.

    «ПСЖ» продолжает возглавлять таблицу Лиги 1, имея 17-очковое преимущество над «Монако».

    Что творится с «ПСЖ»? Это ужас

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.04.2018 23:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 апреля 2018, 11:10

      ничего страшного, даже у таких мастеров бывают промахи, но вот то что победить не удалось из-за этого нереализованного момента ПСЖ обидно конечно.

      2
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      Рейтинг: +399

      kella 7 апреля 2018, 08:27

      Без мастерства голкипера тут не обошлось!

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 7 апреля 2018, 08:13

      Кто-то сглазил..))

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 7 апреля 2018, 00:45

      Наш человек! Надеюсь, по воротам России на ЧМ он так же будет бить.

      0
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 7 апреля 2018, 00:42

      Добро пожаловать в клуб Никиты Баженова!

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 7 апреля 2018, 00:23

      и такое бывает

      0
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