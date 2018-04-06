Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Что творится с «ПСЖ»? Это ужас


    2.5
    Голосов: 8
    06.04.2018 23:40
    Против «Сент-Этьена» была только фортуна.

    «ПСЖ» уже точно выиграл чемпионство. Отставание в 17 очков «Монако» не отыграет даже с матчем в запасе. Унаи Эмери летом уйдет красиво. Он завоюет внутренние титулы и покинет клуб, потому что ничего не выиграл в Европе. Но уже сейчас «ПСЖ» расслабился во Франции так сильно, что игрокам должно быть стыдно. «Сент-Этьен» весь матч просто издевался над топовым соперником.

    В первом тайме настоящее шоу устроил молодой Кимпембе. Защитник «ПСЖ» уже при счете 0:1 привез пенальти, а еще через десять минут получил вторую желтую карточку. Парижане больше тайма играли вдесятером, а от позора их спасли Мбаппе и Ареола. Килиан подсказал вратарю «ПСЖ» направление удара с одиннадцатиметрового. Ареола послушал партнера и взял пенальти.

    Во втором тайме голкипер снова оставил «ПСЖ» в игре, когда отбил удар Таннана в перекладину. «ПСЖ» мог сравнять счет почти сразу. После удара Мбаппе «Сент-Этьен» выручил вратарь, а потом Кавани не попал в пустые ворота. Вот бы он на чемпионате мира в матче против сборной России так мазал!

    Мбаппе пробил в створ единственный раз за матч. Кавани попал по воротам только в самой концовке. Их попытки так и остались единственными для всего «ПСЖ». «Сент-Этьен» должен был выигрывать, а на последней секунде Дебюши срезал мяч в сетку собственных ворот. Ужасный момент для исхода встречи.

    Счет стал ничейным, но «ПСЖ» все равно провел посредственный матч. Чемпионы не пропускают от соперника 16 ударов, ничего не показывая в атаке. Вот такая интересная статистика игры:

    Неймар точно смотрел такую игру с грустью.

    Лидер сборной Франции, которого вы не замечаете

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.5 Голосов: 8
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 22 апреля 2018, 23:10

      так они раслабились.они уже чемпионы.И играют как хотят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 8 апреля 2018, 19:29

      ну сыграли плохо и сыграли
      и че с того?
      лигу то все равно выиграли

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 8 апреля 2018, 10:43

      да ладно, пока стабильностью не пахнет. Расслабились и ладно. С лч вылетели, внутри все хорошо, так зачем париться.. даже тупо форму поддерживает уже не нужно, докатиться до конца сезона на расслабоне и все. это плохо. но как иначе. Где мотивацию искать на оставшиеся матчи, когда даже нельзя сказать " ребята, ну нам же в лч нужно играть, держите себя в форме"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Leshka1994 7 апреля 2018, 14:46

      Мда уж

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      fosterwow 7 апреля 2018, 14:24

      Это ужас? 1 MECTO lol)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 апреля 2018, 11:48

      гарантированное чемпионство почти всегда расслабляет

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 7 апреля 2018, 09:05

      Реально отскочили!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 7 апреля 2018, 08:13

      История делает петлю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 апреля 2018, 08:01

      Не ужас, а вполне закономерные вещи. То же самое было с Сити лет 5-7 лет назад.
      Схема одинаковая, соответственно, и промежуточный результат ожидаемо тот же. Честно говоря смешно смотреть, как миллиардеры тупят. Насер Аль-Хелаифи ни сделал никаких выводов из истории Мансура для ПСЖ и в точности копирует все ошибки своего собрата по деньгам и религии. Лол.
      Если вы направо и налево сорите деньгами, пытаясь троекратно завышенными ценами переманит к себе игроков, то чего тогда удивляться, что у вас собралась команда наёмников без характера, без бойцовского духа, вся на понтах и с капризами? Сами таких купили. Сами же и пригласили тренера Эмери. Лоран Блан был тоже не айс, но в сравнении с Унаи явно поинтереснее, как и Анчелотти. Если ты расстаёшься с такими достаточно крутыми тренерами, то и замена должна быть более качественной. А вышло наоборот.
      Поэтому ПСЖ, как и Сити по-началу, выигрывал местные трофеи, т.к. доминировал над всеми за счёт денег, класса игроков и длины скамейки, но в Еврокубках - полная импотенция, как по содержанию, так и в плане командного духа.
      Мансур сделал правильные выводы, главный из которых вылился в приглашение Гвардиолы. Аль-Хелаифи по-прежнему живёт вчерашним днём, чему очередное подтверждение в лице абсолютно непродуманного трансфера Неймара, необоснованного доверия Эмери как тренеру.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 7 апреля 2018, 07:53

      зажрались

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11