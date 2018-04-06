Что творится с «ПСЖ»? Это ужас

Против «Сент-Этьена» была только фортуна.

«ПСЖ» уже точно выиграл чемпионство. Отставание в 17 очков «Монако» не отыграет даже с матчем в запасе. Унаи Эмери летом уйдет красиво. Он завоюет внутренние титулы и покинет клуб, потому что ничего не выиграл в Европе. Но уже сейчас «ПСЖ» расслабился во Франции так сильно, что игрокам должно быть стыдно. «Сент-Этьен» весь матч просто издевался над топовым соперником.

В первом тайме настоящее шоу устроил молодой Кимпембе. Защитник «ПСЖ» уже при счете 0:1 привез пенальти, а еще через десять минут получил вторую желтую карточку. Парижане больше тайма играли вдесятером, а от позора их спасли Мбаппе и Ареола. Килиан подсказал вратарю «ПСЖ» направление удара с одиннадцатиметрового. Ареола послушал партнера и взял пенальти.

twit text — Goal USA (@GoalUSA) 6 апреля 2018 г.

Во втором тайме голкипер снова оставил «ПСЖ» в игре, когда отбил удар Таннана в перекладину. «ПСЖ» мог сравнять счет почти сразу. После удара Мбаппе «Сент-Этьен» выручил вратарь, а потом Кавани не попал в пустые ворота. Вот бы он на чемпионате мира в матче против сборной России так мазал!

twit text — fuboTV soccer (@fuboTVsoccer) 6 апреля 2018 г.

Мбаппе пробил в створ единственный раз за матч. Кавани попал по воротам только в самой концовке. Их попытки так и остались единственными для всего «ПСЖ». «Сент-Этьен» должен был выигрывать, а на последней секунде Дебюши срезал мяч в сетку собственных ворот. Ужасный момент для исхода встречи.

twit text — UpTheArse3 (@UpTheArse3) 6 апреля 2018 г.

Счет стал ничейным, но «ПСЖ» все равно провел посредственный матч. Чемпионы не пропускают от соперника 16 ударов, ничего не показывая в атаке. Вот такая интересная статистика игры:

twit text — Conforama FC (@ConforamaFC) 6 апреля 2018 г.

Неймар точно смотрел такую игру с грустью.

Лидер сборной Франции, которого вы не замечаете