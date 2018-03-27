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    Лидер сборной Франции, которого вы не замечаете


    4.2
    Голосов: 10
    27.03.2018 11:00
    Потому что он отказал топ-клубам и до сих пор играет дома.

    «Я отказал «Арсеналу» ради «Монако». Переезд в Англию − это риск. Много молодых игроков переходили в Премьер-лигу без необходимых навыков. Так что я сказал себе: еще год или два нужно поиграть в Лиге 1, чтобы набраться опыта, а потом, если будут предложения, перебраться в Англию», − говорил Джибриль Сидибе летом 2016-го. Джибрилю на тот момент было 24, им интересовались много классных клубов («Челси», «Арсенал», «Сандерленд», «Лацио» и т.д.), но выходу из зоны комфорта он предпочел некоторый застой в тепличных условиях. И сделал чертовски правильное решение.

    В прошлом сезоне псевдоидеология Унаи Эмери развалила «ПСЖ» на маленькие евро-долларовые кусочки. Поэтому «Монако» взял инициативу в чемпионате Франции на себя. Успех команды Леонарду Жардима в общем-то понятен: тот коллектив был реактивен (благодаря Килиану Мбаппе), техничен (заслуга Бернардо Силвы), результативен (привет Радамелю Фалькао) и труднопроходим в обороне.

    Последний пункт появился в списке комплиментов благодаря стойкости Фабиньо и Джибриля Сидибе. Джибриль, кстати, вообще заслуживает звание одного из главных тащеров команды. В схеме монегасков он располагался на позиции правого защитника. Но при особой необходимости мог подстраховать в центре или вообще сместиться на левый фланг.

    В универсальности и заключается суперсила Джибриля. «В детстве я вообще начинал играть нападающим, потом чуть позже меня переучили в опорника, а в позднем детстве я стал латералем», − говорит он. Эммануюль Боше, коуч, работавший с Сидибе в команде «Труа» U-17, выделял его за потенциал, харизму и самоотверженность на поле.Статистический портал Opta в прошлом году подтвердил работоспособность Сидибе. В сравнении с сезоном 2013/14 он каждый год увеличивал среднее расстояние, которое пробегал во время матчей, на 10-15%.

    При этом Джибриль не терял хватку в основных показателях для защитников. В «Лилле» он был самым перехватывающим игроком и больше всех выигрывал верховые единоборства. В «Монако» же Жардим научил Сидибе развивать атаки своей команды из глубины поля. «Некоторые крайние защитники полезны в создании атак. Некоторые просто быстрые. Другие – чересчур умные. В Сидибе идеально сочетаются все эти качества. Он уникален», − рассказывал Леонарду Жардим.

    Джибрилю Сидибе повезло как с клубом, так и со сборной. Хотя в определенный момент у него были сомнения, за какую команду выступать. У защитника есть малийские корни, и когда-то его даже звали играть за сборную Мали, но Сидибе ждал вызова от Франции. «Мною всегда двигало желание побеждать», − аргументировал он.

    В 2014-м Дидье Дешам все-таки вызвал его. В сборной сейчас во многом тот же футбол, который показывает «Монако» Жардима. Резкие атакующие выпады, витиеватые комбинации с кучей пасов – Джибриль Сидибе вписался очень здорово. В отборочном турнире к ЧМ-2018 французы заняли первое место, размотав шведов и отправив на дно голландцев, а Джибриль Сидибе стал одним из двух футболистов (второй – Антуан Гризманн), которые провели на поле все десять матчей.

    «Трудно представить нашу команду без Гриззи (Гризманн – ред.) и Джибриля. Парни вкалывают за десятерых на каждой тренировке. Единственный минус – они слишком серьезны и вообще не способны на улыбки, когда мсье Дешам работает с нами», − рассказывает о партнерах Поль Погба.

    Кажется, в этой сборной Дидье Дешам действительно доверяет только им двоим: Гризманн однозначно станет одним из лучших страйкеров на предстоящем ЧМ, а Сидибе усложнит подступ к воротам Уго Льориса до космического уровня и свяжет оборону с нападением.

    Джибриль Сидибе всегда говорил: Лига 1 для него – трамплин в светлое будущее, где есть команды АПЛ, много силовой борьбы и наикрутейшие футболисты мира. Кажется, пришла пора сделать еще один шаг к этой самой мечте. Сразу после чемпионата мира.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 10
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    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 31 марта 2018, 13:10

      надеюсь перейдет в мю
      хорошая команда для него

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Лев 701 31 марта 2018, 07:17

      Большой потенциал у Негра, МС заберут к себе

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +452

      тёска > Лев 701 31 марта 2018, 22:17

      там негров не любят,я убедился по ситуации яя туре

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 27 марта 2018, 19:56

      хороший игрок,но все покажет время

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 27 марта 2018, 18:56

      защитники тем более крайние очень редко становятся звездами это прерогатива нападающих

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      dugnik1 27 марта 2018, 17:58

      Прогнозы футбольных матчей -> bets-info.ru

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 27 марта 2018, 17:35

      +++

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 27 марта 2018, 15:17

      Решения принимают, а не делают))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 27 марта 2018, 13:36

      Погба лишь бы лыбу давить.
      Сидибе хороший защитник, правильно сделал, что не стал рваться в ПСЖ или МЮ, к примеру. Ничего хорошего из этого бы не вышло, смотря на то, как они играют сейчас, да собственно, год и два назад было то же самое. Но на повышение идти нужно.

      2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 27 марта 2018, 11:41

      Громко его ещё лидером называть. Маловато опыта больших матчей и "стажа" в сборной. Серьёзно нигде обстрелян не был, за исключением одного сезона в Монако, когда прошли далеко в ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +116

      Роман Абрамов > Danish Dynamite 27 марта 2018, 12:43

      Он просто по факту лидер: сыграл в отборе ЧМ-2018 все матчи. То есть сборная Франции во всех важных матчах вообще не выходит без него.

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