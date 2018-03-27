Лидер сборной Франции, которого вы не замечаете

Потому что он отказал топ-клубам и до сих пор играет дома.

«Я отказал «Арсеналу» ради «Монако». Переезд в Англию − это риск. Много молодых игроков переходили в Премьер-лигу без необходимых навыков. Так что я сказал себе: еще год или два нужно поиграть в Лиге 1, чтобы набраться опыта, а потом, если будут предложения, перебраться в Англию», − говорил Джибриль Сидибе летом 2016-го. Джибрилю на тот момент было 24, им интересовались много классных клубов («Челси», «Арсенал», «Сандерленд», «Лацио» и т.д.), но выходу из зоны комфорта он предпочел некоторый застой в тепличных условиях. И сделал чертовски правильное решение.

В прошлом сезоне псевдоидеология Унаи Эмери развалила «ПСЖ» на маленькие евро-долларовые кусочки. Поэтому «Монако» взял инициативу в чемпионате Франции на себя. Успех команды Леонарду Жардима в общем-то понятен: тот коллектив был реактивен (благодаря Килиану Мбаппе), техничен (заслуга Бернардо Силвы), результативен (привет Радамелю Фалькао) и труднопроходим в обороне.

Последний пункт появился в списке комплиментов благодаря стойкости Фабиньо и Джибриля Сидибе. Джибриль, кстати, вообще заслуживает звание одного из главных тащеров команды. В схеме монегасков он располагался на позиции правого защитника. Но при особой необходимости мог подстраховать в центре или вообще сместиться на левый фланг.

В универсальности и заключается суперсила Джибриля. «В детстве я вообще начинал играть нападающим, потом чуть позже меня переучили в опорника, а в позднем детстве я стал латералем», − говорит он. Эммануюль Боше, коуч, работавший с Сидибе в команде «Труа» U-17, выделял его за потенциал, харизму и самоотверженность на поле.Статистический портал Opta в прошлом году подтвердил работоспособность Сидибе. В сравнении с сезоном 2013/14 он каждый год увеличивал среднее расстояние, которое пробегал во время матчей, на 10-15%.

При этом Джибриль не терял хватку в основных показателях для защитников. В «Лилле» он был самым перехватывающим игроком и больше всех выигрывал верховые единоборства. В «Монако» же Жардим научил Сидибе развивать атаки своей команды из глубины поля. «Некоторые крайние защитники полезны в создании атак. Некоторые просто быстрые. Другие – чересчур умные. В Сидибе идеально сочетаются все эти качества. Он уникален», − рассказывал Леонарду Жардим.

Джибрилю Сидибе повезло как с клубом, так и со сборной. Хотя в определенный момент у него были сомнения, за какую команду выступать. У защитника есть малийские корни, и когда-то его даже звали играть за сборную Мали, но Сидибе ждал вызова от Франции. «Мною всегда двигало желание побеждать», − аргументировал он.

В 2014-м Дидье Дешам все-таки вызвал его. В сборной сейчас во многом тот же футбол, который показывает «Монако» Жардима. Резкие атакующие выпады, витиеватые комбинации с кучей пасов – Джибриль Сидибе вписался очень здорово. В отборочном турнире к ЧМ-2018 французы заняли первое место, размотав шведов и отправив на дно голландцев, а Джибриль Сидибе стал одним из двух футболистов (второй – Антуан Гризманн), которые провели на поле все десять матчей.

«Трудно представить нашу команду без Гриззи (Гризманн – ред.) и Джибриля. Парни вкалывают за десятерых на каждой тренировке. Единственный минус – они слишком серьезны и вообще не способны на улыбки, когда мсье Дешам работает с нами», − рассказывает о партнерах Поль Погба.

Кажется, в этой сборной Дидье Дешам действительно доверяет только им двоим: Гризманн однозначно станет одним из лучших страйкеров на предстоящем ЧМ, а Сидибе усложнит подступ к воротам Уго Льориса до космического уровня и свяжет оборону с нападением.

Джибриль Сидибе всегда говорил: Лига 1 для него – трамплин в светлое будущее, где есть команды АПЛ, много силовой борьбы и наикрутейшие футболисты мира. Кажется, пришла пора сделать еще один шаг к этой самой мечте. Сразу после чемпионата мира.