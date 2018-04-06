Налоговая служба Испании требует от Роналду уплаты штрафа в размере 30 миллионов евро за сокрытие доходов

Налоговая служба Испании требует от нападающего «Реала» Криштианау Роналду 30 миллионов евро за сокрытие доходов, и, следовательно, неуплаты налогов с них, сообщает El Mundo. При этом португальцу также грозит тюремное заключение.

Однако казначейство готово пойти на сделку с футболистом. Если Роналду признает свою вину, то налоговики закроют одно из четырех дел, сократив сумму штрафа до 10 миллионов. Кроме того, в этом случае форвард может ограничиться лишь небольшим условным сроком.