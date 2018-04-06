Аллегри хочет купить в «Челси» Бентанкура, Бернардески и Пьянича

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, как уже сообщалось, претендует на аналогичную должность в «Челси» по завершении сезона.

Переговоры между сторонами на данный момент находятся на стадии обсуждения летних трансферов. Итальянский специалист хочет видеть в команде трех игроков «бьянконери» – полузащитников Родриго Бентанкура и Миралема Пьянича, а также нападающего Федерико Бернардески. Приобретение всех троих может состояться после изучения слабых мест в составе синих.

Напомним, руководство «Ювентуса» поставило под сомнение будущее Аллегри в клубе после домашнего поражения от «Реала» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Действующий контракт тренера со «старой синьорой» рассчитан до июня 2020 года.