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    Аллегри хочет купить в «Челси» Бентанкура, Бернардески и Пьянича

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, как уже сообщалось, претендует на аналогичную должность в «Челси» по завершении сезона.

    Переговоры между сторонами на данный момент находятся на стадии обсуждения летних трансферов. Итальянский специалист хочет видеть в команде трех игроков «бьянконери» – полузащитников Родриго Бентанкура и Миралема Пьянича, а также нападающего Федерико Бернардески. Приобретение всех троих может состояться после изучения слабых мест в составе синих.

    Напомним, руководство «Ювентуса» поставило под сомнение будущее Аллегри в клубе после домашнего поражения от «Реала» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Действующий контракт тренера со «старой синьорой» рассчитан до июня 2020 года.

    Источник: Tribalfootball

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    06.04.2018 12:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 7 октября 2018, 08:21

      Зидан придёт и Пьянича не даст продать

      0
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      Рейтинг: +8

      elsa 6 апреля 2018, 18:52

      почти анекдот. 1итальяно всерает 0-3 барсе и уходит, а на его место приходит другой, всравший 0-3 реалу

      1
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      Рейтинг: +108

      Fedor4uk 6 апреля 2018, 13:15

      Пьянич топчик!два других шлак с которым Челси сильней не станет!

      2
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