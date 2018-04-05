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    Лига Европы. «Атлетико» победил «Спортинг», «Лацио» и «Зальцбург» забили шесть голов

    В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Атлетико» на своем поле обыграл «Спортинг» – 2:0.

    В других встречах «Лацио» победил «Зальцбург», «Марсель» в гостях уступил «РБ Лейпцигу».

    Лига Европы. 1/4 финала, первые матчи

    Лацио (Италия) – Зальцбург (Австрия) – 4:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Лулич, 8; 1:1 – Бериша, 30 (с пенальти); 2:1 – Пароло, 49; 2:2 – Минамино, 71; 3:2 – Андерсон, 74; 4:2 – Иммобилле, 77.

    Атлетико (Испания) – Спортинг (Португалия) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Коке, 1; 2:0 – Гризманн, 41.

    РБ Лейпциг (Германия) – Марсель (Франция) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Вернер, 45+1.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.04.2018 23:57
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