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РБ Лейпциг - Марсель

05.04.2018, Четверг, 22:05 мск Лейпциг, стадион Ред Булл Арена Трансляция: МАТЧ! Футбол 3 Лига Европы, 1/4 финала , первый матч РБ Лейпциг - Марсель
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 5 апреля 2018, 17:36

    ничья или минимальная победа Лейпцига

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