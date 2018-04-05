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    Комбаров будет готов помочь «Спартаку» во встрече с «Анжи»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров сможет принять участие в поединке 25 тура РФПЛ против «Анжи».

    30-летний футболист не вышел на поле в матче 1/4 финала Кубка России с «Крыльями Советов» (3:1) по причине легкого повреждения: он почувствовал дискомфорт в мышцах бедра. Однако ко встрече с махачкалинской командой Комбаров будет полностью готов.

    Матч «Анжи» – «Спартак» состоится в воскресенье, 8 апреля. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    В нынешнем сезоне Комбаров провел 30 игр за красно-белых, записав в свой актив пять голевых передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.04.2018 15:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 апреля 2018, 18:27

      хорошо конечно, но и Мельгарехо был на его месте весьма неплох.

      1
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      Рейтинг: +718

      Антимат 5 апреля 2018, 17:30

      А нужна ли помощь Мельгарехо???

      1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 5 апреля 2018, 16:58

      Жопу поднял - место потерял /поговорка жокеев/.

      3
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      Рейтинг: +33444

      oyabun 5 апреля 2018, 16:02

      А на его месте и Мельгарехо неплохо справился в кубковой игре. Так что посмотрим, кого выпустит тренер. Но на стороне Комбарова существенный плюс - "правильный" паспорт.

      5
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      Рейтинг: +20827

      derrik2000 > oyabun 5 апреля 2018, 16:48

      Да и подачи, когда он "в ударе" в штрафную соперника хороши. А в остальном Мельгарехо, полагаю, что лучше.

      4
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      ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert > oyabun 5 апреля 2018, 17:54

      Мельгарехо смотрелся не плохо - видно что у него есть потенциал.

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