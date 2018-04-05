Комбаров будет готов помочь «Спартаку» во встрече с «Анжи»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров сможет принять участие в поединке 25 тура РФПЛ против «Анжи».

30-летний футболист не вышел на поле в матче 1/4 финала Кубка России с «Крыльями Советов» (3:1) по причине легкого повреждения: он почувствовал дискомфорт в мышцах бедра. Однако ко встрече с махачкалинской командой Комбаров будет полностью готов.

Матч «Анжи» – «Спартак» состоится в воскресенье, 8 апреля. Начало – в 19:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Комбаров провел 30 игр за красно-белых, записав в свой актив пять голевых передач.