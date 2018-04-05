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    Милнер повторил рекорд ЛЧ по количеству результативных передач за сезон

    В минувшую среду состоялся первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» принимал «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 3:0.

    Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер отметился в этой игре результативной передачей. Она стала для футболиста восьмой в текущем розыгрыше турнира. Благодаря этому он смог повторить рекорд ЛЧ за сезон.

    После смены формата турнира перед началом сезона-2003/04, лучший показатель принадлежал Неймару и Уэйну Руни. Для того, чтобы записать на свой счет восемь результативных передач Милнеру понадобилось 452 минуты игрового времени, то есть в среднем он отдавал голевой пас партнерам каждые 57 минут. У Руни и Неймара эти показатели составляют 96 и 100 минут соответственно.

    Источник: УЕФА

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    05.04.2018 11:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 5 апреля 2018, 11:23

      Молодец Джеймс)Боец

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