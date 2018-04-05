Милнер повторил рекорд ЛЧ по количеству результативных передач за сезон

В минувшую среду состоялся первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» принимал «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 3:0.

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер отметился в этой игре результативной передачей. Она стала для футболиста восьмой в текущем розыгрыше турнира. Благодаря этому он смог повторить рекорд ЛЧ за сезон.

После смены формата турнира перед началом сезона-2003/04, лучший показатель принадлежал Неймару и Уэйну Руни. Для того, чтобы записать на свой счет восемь результативных передач Милнеру понадобилось 452 минуты игрового времени, то есть в среднем он отдавал голевой пас партнерам каждые 57 минут. У Руни и Неймара эти показатели составляют 96 и 100 минут соответственно.