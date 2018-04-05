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    Окслэд-Чемберлен: «Уйти на перерыв с преимуществом в три мяча – просто идеально»

    Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслэд-Чемберлен рассказал, за счет чего его команде удалось добиться убедительной победы над «Манчестер Сити» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

    «Начало матча получилось для нас великолепным. Уйти на перерыв с преимуществом в три мяча – просто идеально.

    Болельщики, атмосфера на трибунах были невероятны, поэтому мы и начали матч именно так», – сказал футболист после финального свистка.

    Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 3:0. Ответная игра состоится 10 апреля в Манчестере.

    Источник: УЕФА

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    05.04.2018 09:29
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