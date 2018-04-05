Окслэд-Чемберлен: «Уйти на перерыв с преимуществом в три мяча – просто идеально»

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслэд-Чемберлен рассказал, за счет чего его команде удалось добиться убедительной победы над «Манчестер Сити» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«Начало матча получилось для нас великолепным. Уйти на перерыв с преимуществом в три мяча – просто идеально.

Болельщики, атмосфера на трибунах были невероятны, поэтому мы и начали матч именно так», – сказал футболист после финального свистка.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 3:0. Ответная игра состоится 10 апреля в Манчестере.