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    КДК оштрафовал Смолова на 60 тысяч за нецензурную брань

    Глава КДК Артур Григорянц сообщил, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов оштрафован на 60 тысяч рублей по итогам матча 24-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:1).

    «Вывод сделан следующий – ненормативная лексика Смолова не была обращена к конкретному лицу. Ни к арбитру, ни к болельщикам, ни к партнеру по команде. Она была вызвана эмоциональной составляющей.

    Речь идет о неспортивном поведении футболиста. Футболист «Краснодара» Федор Смолов оштрафован за неспортивное поведение на 60 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

    Ранее футболист извинился за свое поведение.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.04.2018 20:00
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 13:05

      Он не хотел ,но с языка слетело.

      1
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      Рейтинг: +1320

      ruded 5 апреля 2018, 07:26

      Федя осваивает язык общения к ЧМ.

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 5 апреля 2018, 04:43

      Федя вышел на поляну
      Сильно испугался
      Даже выругался матом
      Вот как растерялся

      0
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      Рейтинг: +695

      fan-man 4 апреля 2018, 22:39

      Всего?

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      Рейтинг: +527

      трениришко 4 апреля 2018, 22:30

      почему не в евро, как зарплату так в евро.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 апреля 2018, 21:19

      мат был адресован небу и что его ни кто и не слышал

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      Рейтинг: +1531

      klim2m 4 апреля 2018, 21:12

      Блин вот так я матюкнусь на работе и 3 месяца без зарплаты. А некоторые и по пол году могут не получать )))))

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 4 апреля 2018, 20:34

      значит теперь можно херасосить футболистам болельщиков по дешовке?Думаю надо сделать общий чмор Смолова в РФПЛ всем болельщикам всех клубов,за такое.Кому вы нахер нужны кроме нас кривоногие упыри?

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 4 апреля 2018, 20:18

      Если я хоть что то понимаю в колбасных обрезках,то
      получается следующее,
      заплати 60 косарей и мочи кого хошь и как хошь.....
      а учитывая их зарплату и размер штрафа,можно теоритически все 90 минут
      посылать всех и вся нах.))))

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 апреля 2018, 20:05

      да вы проследите сколько раз за матч ругается матом Акинфеев и как он орет на Щенникова или еще кого то

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