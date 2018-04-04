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КДК оштрафовал Смолова на 60 тысяч за нецензурную брань

4 апреля 2018, 20:00
10

Глава КДК Артур Григорянц сообщил, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов оштрафован на 60 тысяч рублей по итогам матча 24-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:1).

«Вывод сделан следующий – ненормативная лексика Смолова не была обращена к конкретному лицу. Ни к арбитру, ни к болельщикам, ни к партнеру по команде. Она была вызвана эмоциональной составляющей.

Речь идет о неспортивном поведении футболиста. Футболист «Краснодара» Федор Смолов оштрафован за неспортивное поведение на 60 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

Ранее футболист извинился за свое поведение.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Григорьянц Артур
Комментарии (10)
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Garrincha58
1522861525
да вы проследите сколько раз за матч ругается матом Акинфеев и как он орет на Щенникова или еще кого то
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alex1951
1522862284
Если я хоть что то понимаю в колбасных обрезках,то получается следующее, заплати 60 косарей и мочи кого хошь и как хошь..... а учитывая их зарплату и размер штрафа,можно теоритически все 90 минут посылать всех и вся нах.))))
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3a zenit
1522863281
значит теперь можно херасосить футболистам болельщиков по дешовке?Думаю надо сделать общий чмор Смолова в РФПЛ всем болельщикам всех клубов,за такое.Кому вы нахер нужны кроме нас кривоногие упыри?
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klim2m
1522865525
Блин вот так я матюкнусь на работе и 3 месяца без зарплаты. А некоторые и по пол году могут не получать )))))
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Полная Канистра
1522865984
мат был адресован небу и что его ни кто и не слышал
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трениришко
1522870253
почему не в евро, как зарплату так в евро.
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Dr Metal
1522870770
Всего?
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Бухбух
1522892594
Федя вышел на поляну Сильно испугался Даже выругался матом Вот как растерялся
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ruded
1522902361
Федя осваивает язык общения к ЧМ.
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zigbert
1522922732
Он не хотел ,но с языка слетело.
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