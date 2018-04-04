КДК оштрафовал Смолова на 60 тысяч за нецензурную брань

Глава КДК Артур Григорянц сообщил, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов оштрафован на 60 тысяч рублей по итогам матча 24-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:1).

«Вывод сделан следующий – ненормативная лексика Смолова не была обращена к конкретному лицу. Ни к арбитру, ни к болельщикам, ни к партнеру по команде. Она была вызвана эмоциональной составляющей.

Речь идет о неспортивном поведении футболиста. Футболист «Краснодара» Федор Смолов оштрафован за неспортивное поведение на 60 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

Ранее футболист извинился за свое поведение.