«Рубин»: «Ахметов попросил обеспечить рабочее место – мы посадили его в отдел кадров»

Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов прокомментировал решение клуба перевести игрока команды Ильзата Ахметова на офисную работу. Как было отмечено, «Рубин» просто пошел навстречу пожеланиям самого футболиста.

«Футболист Ильзат Ахметов не переведен на работу в отдел кадров, ему лишь предоставлено там рабочее место. Мы считаем, что в этой ситуации игрок злоупотребляет правом. Он в курсе, что у МАУ «ФК «Рубин» нет лицензии на участие в спортивных соревнованиях. Но приходит и просит предоставить ему возможность заниматься профессиональной деятельностью.

Хотя ранее, на мой взгляд, он должен был подписать новый трудовой договор с изменившимся юридическим лицом. Сначала предлагалось соглашение на тех же условиях, что были раньше. Затем мы предложили условия, выдвигаемые агентом Ахметова. Согласились на всe и планировали, что на игру со «Спартаком» он выйдет в основе «Рубина». Он не согласился, а теперь нам пудрит мозги. Сейчас попросил обеспечить ему рабочее место – мы обеспечили», — сказал Саяхов.