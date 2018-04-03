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  • «Рубин»: «Ахметов попросил обеспечить рабочее место – мы посадили его в отдел кадров»

«Рубин»: «Ахметов попросил обеспечить рабочее место – мы посадили его в отдел кадров»

3 апреля 2018, 17:52
17

Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов прокомментировал решение клуба перевести игрока команды Ильзата Ахметова на офисную работу. Как было отмечено, «Рубин» просто пошел навстречу пожеланиям самого футболиста.

«Футболист Ильзат Ахметов не переведен на работу в отдел кадров, ему лишь предоставлено там рабочее место. Мы считаем, что в этой ситуации игрок злоупотребляет правом. Он в курсе, что у МАУ «ФК «Рубин» нет лицензии на участие в спортивных соревнованиях. Но приходит и просит предоставить ему возможность заниматься профессиональной деятельностью.

Хотя ранее, на мой взгляд, он должен был подписать новый трудовой договор с изменившимся юридическим лицом. Сначала предлагалось соглашение на тех же условиях, что были раньше. Затем мы предложили условия, выдвигаемые агентом Ахметова. Согласились на всe и планировали, что на игру со «Спартаком» он выйдет в основе «Рубина». Он не согласился, а теперь нам пудрит мозги. Сейчас попросил обеспечить ему рабочее место – мы обеспечили», — сказал Саяхов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (17)
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Федя Кабак
1522768419
Какая то мутная история. С трудом в это верится
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OfaZavr
1522771851
какая странная история, у каждой стороны своя правда.
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DeStar
1522772177
Че за бред, какой лицензии нет? что они не могут? футболисту раб место в отделе кадров? что там шкафчик стоит? кусок газоне лежит?) объясните что тут происходит
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Полная Канистра
1522772364
чёрт что творится в рубине вот поэтому и нет игры команда принимает статус средней величины в нашем чемпе
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Одинокий волк Маквейд
1522772850
Разбираются восточные мужчины по своим понятиям.
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Artemka69
1522773665
Дело ясное,что дело тёмное!!
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СШГЭС
1522773768
Хорошо не дворником.
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sport1608
1522773812
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compka
1522777934
Хитроумный у Ахметова агент попался, всё ему мало. А игрока такие поступки не красят, мир - это деревня в форме круглого шарика, захочет ли другой клуб иметь с таким игроком дело?
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zigbert
1522783666
Комедия.
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