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    «Рубин»: «Ахметов попросил обеспечить рабочее место – мы посадили его в отдел кадров»

    Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов прокомментировал решение клуба перевести игрока команды Ильзата Ахметова на офисную работу. Как было отмечено, «Рубин» просто пошел навстречу пожеланиям самого футболиста.

    «Футболист Ильзат Ахметов не переведен на работу в отдел кадров, ему лишь предоставлено там рабочее место. Мы считаем, что в этой ситуации игрок злоупотребляет правом. Он в курсе, что у МАУ «ФК «Рубин» нет лицензии на участие в спортивных соревнованиях. Но приходит и просит предоставить ему возможность заниматься профессиональной деятельностью.

    Хотя ранее, на мой взгляд, он должен был подписать новый трудовой договор с изменившимся юридическим лицом. Сначала предлагалось соглашение на тех же условиях, что были раньше. Затем мы предложили условия, выдвигаемые агентом Ахметова. Согласились на всe и планировали, что на игру со «Спартаком» он выйдет в основе «Рубина». Он не согласился, а теперь нам пудрит мозги. Сейчас попросил обеспечить ему рабочее место – мы обеспечили», — сказал Саяхов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.04.2018 17:52
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    Комментарии17
    ...
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 4 апреля 2018, 16:49

      Интересное решение...

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 4 апреля 2018, 08:46

      В бухгалерши его перевести

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 4 апреля 2018, 01:01

      Ничего он переподписывать не "должен". Пусть юристы "Рубина" читают ТК. Видимо у пацана нет желания в клубе задерживаться и он грамотно пользуется ситуацией.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +728

      GammiD > Супермачо 4 апреля 2018, 10:51

      И что грамотного? Он за год с клубом из за бабок два раза посрался. Теперь как минимум до лета остался без клуба и без игровой практики. И нафига такой скандальный футболер нужен кому то...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 22:27

      Комедия.

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 3 апреля 2018, 21:19

      Ну ... в отделе кадров он будет просто на расхват . Зачем ему Рубин )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 3 апреля 2018, 20:52

      Хитроумный у Ахметова агент попался, всё ему мало. А игрока такие поступки не красят, мир - это деревня в форме круглого шарика, захочет ли другой клуб иметь с таким игроком дело?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 3 апреля 2018, 20:51

      Ну вот и вся суть - это не футболист.

      0
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      Рейтинг: -21

      sport1608 3 апреля 2018, 19:43

      Пpогнозы футбольных матчей bets-info.ru

      -2
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 3 апреля 2018, 19:42

      Хорошо не дворником.

      9
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 3 апреля 2018, 19:41

      Дело ясное,что дело тёмное!!

      2
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