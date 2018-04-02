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  • Червиченко: «Краснодар» может заполучить любого тренера, которого захочет. Ему любыми путями надо забирать Бердыева из «Рубина»

Червиченко: «Краснодар» может заполучить любого тренера, которого захочет. Ему любыми путями надо забирать Бердыева из «Рубина»

2 апреля 2018, 14:47
21

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев хорошо подойдет «Краснодару».

Сегодня «быки» уволили Игоря Шалимова, возглавлявшего команду с сентября 2016 года.

«Я бы любыми путями забрал бы Бердыева из «Рубина». Качества и силу тренера я знаю и все знают. Как он побеждал на пути в Лигу чемпионов и какие команды побеждал. Более фундаментального тренера у нас нет. Конечно, как и у каждого тренера есть взлеты и падения. В этом году, наверное, он пока не смог собрать команду таким каким он был при нем раньше. Но это кропотливый труд.

«Краснодар» на сегодняшний день лидер по возможностям и думаю, он может заполучить любого тренера, которого захочет. Я думаю, Галицкий сейчас может сделать предложение любому тренеру, от которого тот не сможет отказаться. Если я располагал такими возможностями как Галицкий, то сосредоточился бы на приглашении Бердыева», – сказал Червиченко.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Рубин Бердыев Курбан Червиченко Андрей
Комментарии (21)
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Dimka_Foxy
1522669962
Слава Богу, что он умнее тебя, и не пойдёт на это. Как тренер он хорош, но слишком много хочет контролировать в клубе, не пойдёт Галицкий на это, начальник должен быть один
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insider_retro
1522671324
Краснодар хорошо заряжен и фундаментально обеспечен! Не хватает вождя с дубиной, который ко всему имеющемуся даст ещё и РЕЗУЛЬТАТ! Надо найти такого и не ошибиться!!!
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Лфшт
1522671743
Плять этот жирный совсем умом тронулся. Бердыев и Краснодар. Не ну не идиот ли ??!! Разные стили игры, да и кто даст ему пол руководства под себя подмять. Плюс к тому Бердыев совладелец Рубина. Жирный дебил и точка. Дилетант.
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mialkov
1522673165
Кононов и точка! При нем была яркая атакующая игра, не боялись никого, ИГРАЛИ в футбол. А Бердыев... - автобус + контратаки.
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SpazMatikus
1522675161
Бердыев это результат,но очень скушная игра,автобус,антифутбол.Не думаю что играющему Краснодару это нужно.Болельщик привык всё таки к более зрелещному футболу.У нас и так по пальцам посчитать клубы кто показывает интересную игру.Посмотрите что более сильные тренера с мировым именем и такой философией игры делают с топ клубами.Юнайтед,Челси сиотреть противно.Скука та да и только с этими автобусами.Другое дело Мс,Ливер за такие команды болеешь с удовольствием.
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лёха м
1522680565
дебил.чтоб краснодар играл в оборонительный фубол
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mihail200606
1522682418
Бердыева бы лучше в сборную затянули любыми путями...года два назад.. Но уже поздно
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OfaZavr
1522683368
мне кажется что философия Бердыева не совпадает с философией Краснодара.
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BAIv
1522684446
зачем Галицкому Бердыев? это не вариант для Краснодара.
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мы_не_рабы
1522689223
Извините "бывший" желчный боров - вы своё время уже профукали. Галицкий и без ваших дурацких советов разберётся.
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