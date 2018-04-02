Червиченко: «Краснодар» может заполучить любого тренера, которого захочет. Ему любыми путями надо забирать Бердыева из «Рубина»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев хорошо подойдет «Краснодару».

Сегодня «быки» уволили Игоря Шалимова, возглавлявшего команду с сентября 2016 года.

«Я бы любыми путями забрал бы Бердыева из «Рубина». Качества и силу тренера я знаю и все знают. Как он побеждал на пути в Лигу чемпионов и какие команды побеждал. Более фундаментального тренера у нас нет. Конечно, как и у каждого тренера есть взлеты и падения. В этом году, наверное, он пока не смог собрать команду таким каким он был при нем раньше. Но это кропотливый труд.

«Краснодар» на сегодняшний день лидер по возможностям и думаю, он может заполучить любого тренера, которого захочет. Я думаю, Галицкий сейчас может сделать предложение любому тренеру, от которого тот не сможет отказаться. Если я располагал такими возможностями как Галицкий, то сосредоточился бы на приглашении Бердыева», – сказал Червиченко.