Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Червиченко: «Краснодар» может заполучить любого тренера, которого захочет. Ему любыми путями надо забирать Бердыева из «Рубина»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев хорошо подойдет «Краснодару».

    Сегодня «быки» уволили Игоря Шалимова, возглавлявшего команду с сентября 2016 года.

    «Я бы любыми путями забрал бы Бердыева из «Рубина». Качества и силу тренера я знаю и все знают. Как он побеждал на пути в Лигу чемпионов и какие команды побеждал. Более фундаментального тренера у нас нет. Конечно, как и у каждого тренера есть взлеты и падения. В этом году, наверное, он пока не смог собрать команду таким каким он был при нем раньше. Но это кропотливый труд.

    «Краснодар» на сегодняшний день лидер по возможностям и думаю, он может заполучить любого тренера, которого захочет. Я думаю, Галицкий сейчас может сделать предложение любому тренеру, от которого тот не сможет отказаться. Если я располагал такими возможностями как Галицкий, то сосредоточился бы на приглашении Бердыева», – сказал Червиченко.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2018 14:47
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 апреля 2018, 20:33

      Бердыев проповедует иной футбол в который играет Краснодар.И можно сейчас спорить какой футбол лучше? Просто бердыевская тактика имеет право на жизнь и она эффективна. Только вряд ли Бердыев пойдет в Краснодар,у него свои планы в Рубине.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 2 апреля 2018, 20:13

      Извините "бывший" желчный боров - вы своё время уже профукали. Галицкий и без ваших дурацких советов разберётся.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 2 апреля 2018, 18:54

      зачем Галицкому Бердыев?
      это не вариант для Краснодара.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 апреля 2018, 18:36

      мне кажется что философия Бердыева не совпадает с философией Краснодара.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 2 апреля 2018, 18:34

      Ч.,совершенно очевидно, что Бердыев в нужном! месте..., а ты снова забыл лекарства принять!?...фантазёр)), а почему не Эмери или Тухель, даже очень интересно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7712

      mihail200606 2 апреля 2018, 18:20

      Бердыева бы лучше в сборную затянули любыми путями...года два назад.. Но уже поздно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 2 апреля 2018, 18:00

      маразматик.какой бердыев и краснодар.несовместимы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      лёха м 2 апреля 2018, 17:49

      дебил.чтоб краснодар играл в оборонительный фубол

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 2 апреля 2018, 17:37

      К Бикеевичу со всем уважением, но только не Краснодар!! Раньше я за Зенит болел, но как появился Краснодар, сразу подкупил своей живой игрой в атаке! Не пропускаю ни одной игры Краснодара( сидя на диване конечно),
      но автобус Бердыева, это уже не Краснодар!!.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 2 апреля 2018, 17:18

      Это будет писец Рубину и ФНЛ.. Бердыева не трогать..Только начинает всё налаживаться у нас..летом усилимся, что бы замены усиляли, а не ********* как в посл. игре... Галицкий упустил момент, теперь Семака им бы.. или Петержелу..А Шалимова нужно было выгонять сразу после вылета из квал.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11