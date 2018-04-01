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РФПЛ. «Зенит» обыграл» Уфу» и поднялся на третью строчку

1 апреля 2018, 18:23
52

В матче 24-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Уфу» со счетом 2:1.

Счет открыл защитник гостей Бранилсав Иванович на 18-й минуте. Затем защитник хозяев Ионуц Неделчару забил гол в свои ворота. Во втором тайме хавбек «Уфы» Иван Пауревич отыграл один мяч.

Санкт-петербуржцы набрали 42 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице. У ЦСКА, который идет четвертым, 41 очко, у «Краснодара», который идет пятым, – 40 очков. Оба клуба еще не сыграли свои матчи текущего тура.

«Уфа» с 34 очками идет на шестом месте.

Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур

Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Иванович, 18; 0:2 – Неделчару (в свои ворота), 21; 1:2 – Пауревич, 63.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Табидзе (Игбун, 73), Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Обляков (Аликин, 83), Салатич, Сысуев (Карп, 46).

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников (Скроботов, 90), Кришито, Мевля, Жирков (Каккоев, 81), Ерохин, Паредес, Краневиттер, Заболотный, Дриусси (Ригони, 75).

Предупреждение: нет –Кришито, 90+4.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа
Комментарии (52)
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Dimka_Foxy
1522596551
Выстрадал победу - более точная формулировка
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Диктор
1522596583
Позорные три очка-судья явно играл за бомжей.Мало того что пенальти не дал,так еще и игру несправедливо прерывали когда Уфа атаковала.
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Tostao
1522596599
"Зенит" таки разорвал "Уфу", как и обещал Фурсенко.))
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Shogun
1522596633
Без судьи никуда, очередной позор корпуса и денежного мешка
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Garrincha58
1522596738
жаль что эти позорные фурсетки выиграли
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_Marqella_
1522596784
Поздравляю Зенит с заслуженной победой !!!!!
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Dimon 007
1522597098
Очередной позор бомжей! Самый позорный клуб России !
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Старикан
1522597167
Победа-то тухленькая...
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prezent2017
1522597242
Нормально, хоть и не порвали. А могли бы, еслиб играли как в 1-м тайме.
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Kollljan
1522598053
Да здравствует ЗЕНИТ !!!!
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