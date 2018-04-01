РФПЛ. «Зенит» обыграл» Уфу» и поднялся на третью строчку

В матче 24-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Уфу» со счетом 2:1.

Счет открыл защитник гостей Бранилсав Иванович на 18-й минуте. Затем защитник хозяев Ионуц Неделчару забил гол в свои ворота. Во втором тайме хавбек «Уфы» Иван Пауревич отыграл один мяч.

Санкт-петербуржцы набрали 42 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице. У ЦСКА, который идет четвертым, 41 очко, у «Краснодара», который идет пятым, – 40 очков. Оба клуба еще не сыграли свои матчи текущего тура.

«Уфа» с 34 очками идет на шестом месте.

Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур

Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Иванович, 18; 0:2 – Неделчару (в свои ворота), 21; 1:2 – Пауревич, 63.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Табидзе (Игбун, 73), Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Обляков (Аликин, 83), Салатич, Сысуев (Карп, 46).

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников (Скроботов, 90), Кришито, Мевля, Жирков (Каккоев, 81), Ерохин, Паредес, Краневиттер, Заболотный, Дриусси (Ригони, 75).

Предупреждение: нет –Кришито, 90+4.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ