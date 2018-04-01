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    РФПЛ. «Зенит» обыграл» Уфу» и поднялся на третью строчку

    В матче 24-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Уфу» со счетом 2:1.

    Счет открыл защитник гостей Бранилсав Иванович на 18-й минуте. Затем защитник хозяев Ионуц Неделчару забил гол в свои ворота. Во втором тайме хавбек «Уфы» Иван Пауревич отыграл один мяч.

    Санкт-петербуржцы набрали 42 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице. У ЦСКА, который идет четвертым, 41 очко, у «Краснодара», который идет пятым, – 40 очков. Оба клуба еще не сыграли свои матчи текущего тура.

    «Уфа» с 34 очками идет на шестом месте.

    Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур

    Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Иванович, 18; 0:2 – Неделчару (в свои ворота), 21; 1:2 – Пауревич, 63.

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Табидзе (Игбун, 73), Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Обляков (Аликин, 83), Салатич, Сысуев (Карп, 46).

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников (Скроботов, 90), Кришито, Мевля, Жирков (Каккоев, 81), Ерохин, Паредес, Краневиттер, Заболотный, Дриусси (Ригони, 75).

    Предупреждение: нет –Кришито, 90+4.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2018 18:23
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +422

      TRELL 1 апреля 2018, 20:24

      Игра слабая у нас! Но,уфимцы дали бой. Ничего,у нас игра слабая первый сезон,так как типа у народной команды её не было 20 лет...))) Ничего,пусть тяфффкают диванные эксперты региона москва.)

      1
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 1 апреля 2018, 20:11

      Отзывы почитал - неужели есть такая необходимость обгадить друг друга, все равно ведь не встретитесь никогда, по роже не дать, так словесный понос.... Зенит действительно сыграл слабо, Заболотный уровень первой лиги показывает - ни открыться, ни за мяч зацепиться, типа все скидки делает, только кому непонятно. Уфа нельзя сказать что удивила, респект особенно во 2-м тайме сыграли. Ну так 5-е и 6-е место играли.

      2
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 1 апреля 2018, 19:01

      удел зенита 3 место

      -1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 1 апреля 2018, 19:00

      Конечно же пенальти был, насчет пары оффсайдов не могу посмотреть повторы ибо в обзоре матча их почему то нет. Уфа играла конечно лучше, но Зенит вел 2 0 им незачем было атаковать, с учетом того что на таком поле сложно забить, тупо обороняться и стараться поймать на контратаке это вполне логично. Вначале матча комментатор говорил про то как хорошо борется Заболотный а закончил тем, что Пауревич вообще не проигрывал борьбы.

      1
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 1 апреля 2018, 18:54

      И да,неужели матч Локо со спамом ничего не научил РФПЛ? Где оранжевый/крансый мяч,чтобы было хотя хоть что-то видно на поле? Почему хотя бы разметку в перерыве не почистить(я уж не говорю,чтобы тоже покрасить)?

      -2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > GoldPlayFIFARus9 1 апреля 2018, 19:01

      мяча нету, говорили же что ВОЗМОЖНО появиться только в следующем сезоне

      0
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > кузнецов артем 1 апреля 2018, 20:05

      Что значит нет? Цветными мячами играют уже не одно десятилетие!

      -1
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ > GoldPlayFIFARus9 1 апреля 2018, 20:18

      Есть контракт с фирмой найк, они предоставили два цвета мячей на сезон,стандартный и вот такой жёлтый, типо зимний вариант...другими мячами по контракту играть нельзя..ты чего такой тугой,всё нужно разжевать и в рот положить??

      -3
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > GoldPlayFIFARus9 1 апреля 2018, 20:19

      раньше мячи были адидас у нас в чемпе а теперь найк(1й сезон) по контракту с ними нету оранжевых мячей

      0
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      Рейтинг: +3955

      Kollljan 1 апреля 2018, 18:54

      Да здравствует ЗЕНИТ !!!!

      -2
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 1 апреля 2018, 18:53

      Какое же УГ, создать 1 момент за весь матч и то после рекошетов с подачи стандарта...

      -2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 1 апреля 2018, 18:51

      аху ле толку,всё было просрано ещё осенью.

      2
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 1 апреля 2018, 18:50

      Спасибо командам, особенно уфимцам, взбодрили во втором тайме комментаторов..., а то после 0:2 в первом они на столько сникли, что думаю если Зенит забьет третий - уйдут парни вооще из эфира...

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 апреля 2018, 18:40

      Нормально, хоть и не порвали. А могли бы, еслиб играли как в 1-м тайме.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > prezent2017 1 апреля 2018, 18:45

      Кого бы вы порвали если у вас нападающие даже не забивают ???

      0
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