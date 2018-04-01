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    Будогосский: «Пенальти в матче «Амкар» – «Локо»? В обоих случаях у арбитра были основания для 11-метровых»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал работу арбитра Сергея Лапочкина на матче 24-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Локомотивом».

    – В первом случае, когда сбили Ари, решение Лапочкина вопросов не вызвало. Как оцените второй эпизод – когда в борьбе с Фернандеш упал Рязанцев?

    – По моему мнению, там есть нарушение – насколько понимаю, идет касание в пятку. Опасно и профессионально безграмотно говорить о неких легковесных пенальти – как это измерить: в граммах, килограммах? 11-метровый удар или он есть, или его нет.

    На мой взгляд, у арбитра Лапочкина были основания для принятия тех решений, которые он принимал. Судья отработал достаточно квалифицированно – он имел основания для назначения пенальти и в первом случае, и во втором.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.04.2018 18:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 апреля 2018, 18:53

      Основания были, но мизерные в обоих случаях.

      -1
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 1 апреля 2018, 18:32

      смотри зенит 100% судья не даёт, все купил газпрём.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > anatolich72 1 апреля 2018, 18:54

      Свинюшки заплакали. К чему бы, испугались, наверно!

      1
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      Рейтинг: +4025

      raritet > anatolich72 1 апреля 2018, 21:45

      при чем тут Зенит. Речь идет о матче Амкар-Локомотив. Если , например, где-то совершил аварийную посадку самолет, то тоже Зенит виноват?

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