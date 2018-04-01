Будогосский: «Пенальти в матче «Амкар» – «Локо»? В обоих случаях у арбитра были основания для 11-метровых»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал работу арбитра Сергея Лапочкина на матче 24-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Локомотивом».

– В первом случае, когда сбили Ари, решение Лапочкина вопросов не вызвало. Как оцените второй эпизод – когда в борьбе с Фернандеш упал Рязанцев?

– По моему мнению, там есть нарушение – насколько понимаю, идет касание в пятку. Опасно и профессионально безграмотно говорить о неких легковесных пенальти – как это измерить: в граммах, килограммах? 11-метровый удар или он есть, или его нет.

На мой взгляд, у арбитра Лапочкина были основания для принятия тех решений, которые он принимал. Судья отработал достаточно квалифицированно – он имел основания для назначения пенальти и в первом случае, и во втором.