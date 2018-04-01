Тьяго Силва: «Вылет от «Реала» в ЛЧ – это моя вина, вина Эмери, вина всех»

Защитник «ПСЖ» Тьяго Силва после победы в финале Кубка французской лиги над «Монако» (3:0) поддержал главного тренера команды Унаи Эмери.

«Это титул для Унаи. Тренер не может нести всю ответственность, на игроках она тоже лежит. Вылет от «Реала» – это моя вина, вина тренера, вина всех. Это футбол. Люди ищут виновного, как было и со мной в прошло могу после вылета от «Барселоны».

Надо завершить сезон, и мы посмотрим, что произойдет тогда», – сказал Силва.

Ранее «ПСЖ» выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что не ищет замену Эмери.