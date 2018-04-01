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    Тьяго Силва: «Вылет от «Реала» в ЛЧ – это моя вина, вина Эмери, вина всех»

    Защитник «ПСЖ» Тьяго Силва после победы в финале Кубка французской лиги над «Монако» (3:0) поддержал главного тренера команды Унаи Эмери.

    «Это титул для Унаи. Тренер не может нести всю ответственность, на игроках она тоже лежит. Вылет от «Реала» – это моя вина, вина тренера, вина всех. Это футбол. Люди ищут виновного, как было и со мной в прошло могу после вылета от «Барселоны».

    Надо завершить сезон, и мы посмотрим, что произойдет тогда», – сказал Силва.

    Ранее «ПСЖ» выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что не ищет замену Эмери.

    Источник: L' Equipe

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    01.04.2018 15:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 1 апреля 2018, 15:25

      В обязательном прочтении футболистам Зенита)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Gornostay 1 апреля 2018, 16:18

      и фанатам и Орлову

      1
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