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В «ПСЖ» высказали официальную позицию по Эмери

30 марта 2018, 07:05
6

Спортивный директор «ПСЖ» Антеро Энрике прокомментировал слухи о том, что руководство клуба находится в поиске замены главному тренеру команды Унаи Эмери.

«Сегодня мы каждый день сталкиваемся с ложной информацией о том, что мы ищем нового главного тренера.

Я официально хочу заявить, что сейчас тренером «ПСЖ» является Унаи Эмери. У него есть действующий контракт с клубом, который не позволяет нам обсуждать возможных преемников. Сейчас мы находимся в важной фазе сезона, у нас много работы для того, чтобы достичь поставленных целей. Нам нужно сосредоточиться на этом.

Ни один тренер в мире не может сказать, что он ведет переговоры с нами. Все болельщики «ПСЖ» должны знать, что только наша информация является официальной на этот счет», – заявил Энрике в интервью L’Equipe.

Напомним, действующий контракт клуба с Эмери рассчитан до июня 2018 года.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Трансферы ПСЖ Эмери Унаи
Комментарии (6)
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kella
1522386893
А где новость!
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Татарин за ЦСКА
1522389660
а Неймар в курсе???
Ответить
Maxi_7
1522397032
Ни один тренер в мире не может сказать, что он ведет переговоры с нами. Все болельщики «ПСЖ» должны знать, что только наша информация является официальной на этот счет», – заявил Луис Энрике в интервью L’Equipe.)
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zigbert
1522401326
Доработать сезон должны дать.
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