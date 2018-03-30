В «ПСЖ» высказали официальную позицию по Эмери

Спортивный директор «ПСЖ» Антеро Энрике прокомментировал слухи о том, что руководство клуба находится в поиске замены главному тренеру команды Унаи Эмери.

«Сегодня мы каждый день сталкиваемся с ложной информацией о том, что мы ищем нового главного тренера.

Я официально хочу заявить, что сейчас тренером «ПСЖ» является Унаи Эмери. У него есть действующий контракт с клубом, который не позволяет нам обсуждать возможных преемников. Сейчас мы находимся в важной фазе сезона, у нас много работы для того, чтобы достичь поставленных целей. Нам нужно сосредоточиться на этом.

Ни один тренер в мире не может сказать, что он ведет переговоры с нами. Все болельщики «ПСЖ» должны знать, что только наша информация является официальной на этот счет», – заявил Энрике в интервью L’Equipe.

Напомним, действующий контракт клуба с Эмери рассчитан до июня 2018 года.