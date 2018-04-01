Рейнгольд: «Если «Спартак» обыграет «Анжи» и «Урал», то, думаю, станет чемпионом»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд оценил шансы «Спартака» на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

На данный момент московский клуб занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего и имеющего игру в запасе «Локомотива» на два очка.

«Думаю, «Спартак» на правильном пути, и теперь команда создала сумасшедшую интригу, поскольку отставание от «Локомотива» сократилось до двух очков. Конечно, железнодорожники сейчас задeргаются. Всe будет зависеть от следующих двух игр «Спартака», если удастся на выезде обыграть «Анжи» и «Урал», думаю, красно-белые станут чемпионами.

«Спартак» с трудом обыграл «Тосно». До вершины – два очка