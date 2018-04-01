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    Рейнгольд: «Если «Спартак» обыграет «Анжи» и «Урал», то, думаю, станет чемпионом»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд оценил шансы «Спартака» на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

    На данный момент московский клуб занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего и имеющего игру в запасе «Локомотива» на два очка.

    «Думаю, «Спартак» на правильном пути, и теперь команда создала сумасшедшую интригу, поскольку отставание от «Локомотива» сократилось до двух очков. Конечно, железнодорожники сейчас задeргаются. Всe будет зависеть от следующих двух игр «Спартака», если удастся на выезде обыграть «Анжи» и «Урал», думаю, красно-белые станут чемпионами.

    «Спартак» с трудом обыграл «Тосно». До вершины – два очка

    Источник: Rusfootball.info

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    01.04.2018 10:02
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 1 апреля 2018, 18:44

      Скорее всего удастся. Но Локо золотишко не упустит.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 апреля 2018, 18:15

      даже если обыграем Анжи и Урал то все равно рано говорить про чемпионство.

      1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 1 апреля 2018, 16:24

      - 1) 2 очка - отставание "на бумаге", в онлайн таблице, реально же (по потерянным) - 5 очков, 2) "Анжи" и "Урал" - не "подарки", они тоже решают очень серьёзные турнирные задачи!, "жить" всем хочется!, 3) не всё зависит только от "Спартака", а это реальный расклад!...давайте по-осторожнее в прогнозах!...на данный момент всё зависит только от "Локо", потом уже всё остальное! Играйте в футбол!

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 1 апреля 2018, 14:54

      Локомотив проиграл одному из самых неудобных соперников и все сразу говорят про чемпионство Спартака и о бессилии Локо. Ещё впереди 6 туров (а у Локо 7), ещё ничего не ясно.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 апреля 2018, 12:45

      Как играют эти слабые команды,показал Амкар.

      3
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 1 апреля 2018, 12:35

      Ппц бред,кто станет чемпионом зависит только от Локомотива.

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 1 апреля 2018, 12:30

      Валера, так можно и об губу запнуться !!! Если Локо выиграет все оставшиеся матчи Спартак не станет чемпионом.

      2
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр 1 апреля 2018, 12:24

      Спасибо поржал. Давно старого пердуна не было слышно. Видно как только на каталке из реанимации вывезли, так сразу планшет в руки и дали. Изначально хотели судно вручить, но кто-то из шутников медбратьев вручил гаджет, вот дед и попёр опять по интернетам ванговать

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      Рейтинг: +504

      alex-76 1 апреля 2018, 11:56

      Поживем,увидим кто задергается,а кто нет.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 апреля 2018, 11:44

      В словах Валерия Леонидовича появилась надежда с оговорками...
      Но тирада звучит уже не так злобно, разгромно и безнадёжно!:))

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