Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рейнгольд: «Если «Спартак» обыграет «Анжи» и «Урал», то, думаю, станет чемпионом»

Рейнгольд: «Если «Спартак» обыграет «Анжи» и «Урал», то, думаю, станет чемпионом»

1 апреля 2018, 10:02
18

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд оценил шансы «Спартака» на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

На данный момент московский клуб занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего и имеющего игру в запасе «Локомотива» на два очка.

«Думаю, «Спартак» на правильном пути, и теперь команда создала сумасшедшую интригу, поскольку отставание от «Локомотива» сократилось до двух очков. Конечно, железнодорожники сейчас задeргаются. Всe будет зависеть от следующих двух игр «Спартака», если удастся на выезде обыграть «Анжи» и «Урал», думаю, красно-белые станут чемпионами.

«Спартак» с трудом обыграл «Тосно». До вершины – два очка

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Супермачо
1522568142
Давно другое брехал? А если "Анжи" и "Урал" обыграет и споткнется с "Амкаром", то что ты запоешь?
Ответить
Супермачо
1522568289
"Спартак" станет чемпионом, если в оставшихся шести турах наберет на шесть очков больше "Локомотива". Несут всякую хрень "эксперты". Два очка отрыва, "Анжи" и "Урал", завтра еще что-нибудь выдумают.
Ответить
Gek Dement
1522568915
забыл добавить, что при этом еще Локо 6 должен потерять.
Ответить
Федя Кабак
1522569134
По моему эти горе эксперты забывают про игру в запасе у Локомотива!
Ответить
a-rakhmatov
1522569665
Возможно если Локо вообще не будет играть и побеждать, но паровоз тоже будет вырывать победу ))
Ответить
Пестрый
1522571725
Что то подозрительно шестикрылыч молчит? Заранее медали на шею лохо повесил а теперь и сказать нечего?))
Ответить
insider_retro
1522572280
В словах Валерия Леонидовича появилась надежда с оговорками... Но тирада звучит уже не так злобно, разгромно и безнадёжно!:))
Ответить
Мультибановый хрякозавр
1522574699
Спасибо поржал. Давно старого пердуна не было слышно. Видно как только на каталке из реанимации вывезли, так сразу планшет в руки и дали. Изначально хотели судно вручить, но кто-то из шутников медбратьев вручил гаджет, вот дед и попёр опять по интернетам ванговать
Ответить
батог
1522575047
Валера, так можно и об губу запнуться !!! Если Локо выиграет все оставшиеся матчи Спартак не станет чемпионом.
Ответить
zigbert
1522575902
Как играют эти слабые команды,показал Амкар.
Ответить
Главные новости
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
7
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
3
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
Все новости
Все новости
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
1
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
2
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
1
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
6
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
9
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
4
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
21
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
4
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+