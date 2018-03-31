АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Суонси» и другие результаты

В поединке 32 тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» нанес поражение «Суонси». Победу манкунианцам принесли точные удары нападающих Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса.
В других матчах «Вест Хэм» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» взял верх над «Брайтоном», «Борнмут,» вырвал ничью у «Уотфорда», «Вест Бромвич» уступил «Бернли», а «Ньюкасл» победил «Хаддерсфилд».
Чемпионат Англии. АПЛ. 32 тур
Вест Хэм – Саутгемптон – 3:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Мариу, 13; 2:0 – Арнаутович, 17; 3:0 – Арнаутович, 45+4.
Голы: 0:1 – Иборра, 83; 0:2 – Варди, 90+6.
Голы: 1:0 – Кико, 13; 1:1 – Кинг, 43 (с пенальти); 2:1 – Перейра, 49; 2:2 – Дефо, 90+2.
Вест Бромвич – Бернли – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Барнс, 22; 0:2 – Вуд, 73; 1:2 – Рондон, 83.
Манчестер Юнайтед – Суонси – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Лукаку, 5; 2:0 – Санчес, 20.
Ньюкасл – Хаддерсфилд – 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Перес, 80.